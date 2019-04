Polizei Mettmann

POL-ME: Schwangere Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Velbert- 1904126

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Schwangere Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Velbert- 1904126

Am 19.04.2019, um 13.00 Uhr, ereignete sich in Höhe der Einmündung Brehmstraße/von -Fraunhofer-Straße ein Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwer verletzten Person. Ein 18-jähriger Velberter befuhr mit seinem PKW Mazda die Brehmstraße in Fahrtrichtung Von-Fraunhofer-Straße. Ein 26-jähriger Velberter befuhr die Brehmstraße mit seinem PKW Suzuki in Gegenrichtung. In einer leichten Linkskurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 29-jährige, schwangere Beifahrerin des Suzuki Fahrers schwer verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde die 6-jährige Tochter der schwangeren Frau, die sich zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank des Suzukis befand. Mutter und Tochter wurden mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand hoher, noch nicht genau bezifferbarer Sachschaden. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell