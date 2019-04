POL-ME: Erst rücksichtslos gefahren - nun ohne Führerschein und Auto - Monheim - 1904096

Polizei Mettmann

Erst rücksichtslos gefahren - nun ohne Führerschein und Auto - Monheim

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag, am 15.04.2019, gegen 01:55 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen 20-jährigen Mercedes-Fahrer der mit seinem Pkw die Opladener Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Schließlich fuhr der 20-jährige mit seinem Mercedes in den Kreisverkehr Berliner Ring/ Potsdamer Straße ein und befuhr diesen in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dabei geriet der junge Mann mit dem Pkw ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte sowohl gegen einen Laternenmast als auch gegen den Mast eines Verkehrszeichens. Obwohl der 20-Jährige dabei Teile seines Fahrzeugs verlor, setzte er anschließend seine Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den 20-Jährigen und seinen unfallbeschädigten Mercedes schließlich an der Tempelhofer Straße antreffen und kontrollieren.

Die Beamten stellten sowohl den Führerschein als auch den Mercedes des Mannes sicher. Den 20-Jährigen erwartet aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise und der Verkehrsunfallflucht nun ein Strafverfahren.

