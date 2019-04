Polizei Mettmann

POL-ME: 83-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Hilden - 1904095

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag, dem 13.04.2019, gegen 11:30 Uhr, wurde eine 83-jährige Pedelec-Fahrerin am Westring in Hilden von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte, aus der Straße Schalbruch nach rechts auf den Westring abzubiegen. Dabei übersah er die vorfahrtberechtigte Seniorin, die mit ihrem Zweirad auf dem Westring in Richtung Ellerstraße unterwegs war und kollidierte mit ihr. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Sowohl an dem Pedelec als auch an dem Mercedes entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell