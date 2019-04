Polizei Mettmann

POL-ME: Technischer Defekt als Brandursache geklärt - Ratingen - 1904085

Mettmann (ots)

Mit zeitnaher, eigener und bebildeter Pressemitteilung / ots vom 11.04.2019, 22.32 Uhr, berichtet die Feuerwehr Ratingen von einem Brandeinsatz in Ratingen-Lintorf, der sich am späten Donnerstagabend des 11.04.2019, gegen 20.50 Uhr, an der Speestraße ereignete. Dort war auf der Terrasse eines Einfamilienhauses ein Brand ausgebrochen, der zunächst einige Zeit unentdeckt blieb, bis ein Hund der Hauseigentümerin mit seinem Verhalten auf das Brandgeschehen aufmerksam machte. Die alarmierte Ratinger Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen, damit eine weitere Ausbreitung sowie Personen- oder noch gravierenderen Gebäude- und Sachschaden verhindern.

Am heutigen Freitag wurde der Brandort von kriminalpolizeilichen Ermittlern genauer untersucht. Dabei kamen die Experten des Kommissariats 11 zu dem Ergebnis, dass das Feuer von einem technischen Defekt in stromführenden Installationen, wahrscheinlich in einer Außensteckdose oder einer dort angeschlossenen Zeitschaltuhr, verursacht wurde. Den entstandenen Gebäude- und Sachschaden schätzen die Kriminalisten auf mindestens 15.000,- Euro.

