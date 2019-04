Polizei Mettmann

POL-ME: Silbergrauer Mercedes C300 T wurde gestohlen - Ratingen - 1904083

Mettmann (ots)

In der Nacht vom Mittwochabend des 10.04., 21.30 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen des 11.04.2019, 07.00 Uhr, verschwand aus der Garageneinfahrt eines Grundstücks an der Straße Am Feldkothen im Ratinger Ortsteil Tiefenbroich ein dort verschlossen geparkter PKW Mercedes C300. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den silbergrauen Kombi öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Nach dem Stand erster polizeilicher Ermittlungen wurde der Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen ME-JE 187 sehr schnell ins Ausland verbracht, denn erste Spuren des verschwundenen Fahrzeugs führen in die Niederlande. Der Zeitwert des nur 17 Monate alten Firmenfahrzeugs wird mit 40.000,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei, unter Einschaltung niederländischer Polizeibehörden, wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen weiterhin zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

