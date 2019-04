Polizei Mettmann

POL-ME: Noch ein Motorraddiebstahl und mehr am gleichen Tatort - Monheim - 1904014

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 1904013 vom heutigen Tag berichteten wir bereits vom Diebstahl eines Motorrads sowie der Kennzeichen eines PKW Smart aus einer Sammeltiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Geschwister-Scholl-Straße 53 in Monheim am Rhein. Wie die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe in die üblicher Weise verschlossene Tiefgarage hineingelangten, ist bisher noch nicht genau geklärt.

In der gleichen Zeit (Montagnachmittag des 01.04., 16.00 Uhr, bis zum frühen Dienstagmorgen des 02.04.2019, 05.30 Uhr) verschwanden aber nicht nur die grau-gelbe, mit serienmäßigem Lenkradschloss gesicherte Yamaha MT09 (RN43) und die Kennzeichen des Smarts, sondern auch noch ein weiteres, genauso mit Lenkradschloss gesichertes Motorrad der Marke Kawasaki ZR 900. Zusätzlich wurde auch noch ein geparkter PKW Mazda 323 mit Werkzeuggewalt aufgebrochen. Aus dem aufgebrochenen Mazda wurde zwar scheinbar nichts entwendet, dennoch entstand daran Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000,- Euro.

Wie die beiden Motorräder gestartet und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportiert werden konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von der Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen ME-EZ 91 und auch von der schwarzen Kawasaki mit dem amtlichen Kennzeichen ME-T 597.

Der Zeitwert der etwas mehr als ein Jahr alten Yamaha, die wegen ihrer neongelben Farbakzente und zwei Lenkerendspiegeln besonders auffällt, wird mit 8.000,- Euro angegeben. Der Zeitwert der nur 10 Monate alten Kawasaki wird mit 10.500,- Euro beziffert.

Bisher liegen der Monheimer Polizei noch keine konkreten Hinweise auf die unbekannten Fahrzeugdiebe und -aufbrecher oder den Verbleib der komplett gestohlenen Motorräder bzw. der zusätzlich entwendeten PKW-Kennzeichen vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Monheimer Polizei wurden eingeleitet, beide Motorräder und alle gestohlenen Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Motorräder, nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

