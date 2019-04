Polizei Mettmann

POL-ME: Yamaha-Motorrad aus Tiefgarage entwendet - Monheim - 1904013

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (2. April 2019) haben bislang unbekannte Täter ein Yamaha-Motorrad aus einer Tiefgarage an der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim am Rhein entwendet. Das Motorrad wurde inzwischen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 16 Uhr am Montag und 5:30 Uhr am Dienstag drangen die Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise in die Tiefgarage einer Wohnsiedlung an der Geschwister-Scholl-Straße ein. Hier entwendeten sie ein erst im Januar dieses Jahres zugelassenes graues Motorrad der Marke Yamaha (Typ Rn43). Außerdem schraubten sie noch die Kennzeichen eines Smarts ab, der ebenfalls in der Tiefgarage geparkt war.

Bisher liegen der Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Motorraddiebe und den Verbleib der gestohlenen Yamaha vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

