Polizei Mettmann

POL-ME: Diebe hatten Firmen- und Handwerkerfahrzeuge im Visier - Ratingen - 1904007

Mettmann (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit vom Freitagabend des 29.03. bis zum Montagmorgen des 01.04.2019, kam es in den Ratinger Ortsbereichen Lintorf und Tiefenbroich zu einer auffälligen Häufung von Fahrzeugaufbrüchen, bei denen es der oder die noch unbekannten Straftäter auf an Fahrbahnrändern geparkten Kombis und Kleintransportern von Firmen und Handwerkern abgesehen hatten. So wurden der Ratinger Polizei in dieser Zeit insgesamt neun solche Taten gemeldet, bei denen an Fahrzeugen an den Straßen Am Löken und Am Kämpchen, an Spee- und Duisburger Straße sowie an Marien- (2x), Löns-, Sohlstätten- und Gorch-Fock-Straße, Fenster, Türen und Schiebetüren gewaltsam geöffnet wurden. Dabei hatten es der oder die Täter offenbar ganz gezielt auf Werkzeuge und Gerätschaften abgesehen, die in den aufgebrochenen Transportern lagerten und nach den Aufbrüchen verschwanden.

Der bei der aktuellen Serie von Fahrzeugaufbrüchen entstandene Beute- und Sachschaden summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf weit mehr als 20.000,- Euro. Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der Täter und ihrer umfangreichen Beute vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell