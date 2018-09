POL-ME: Wiederum ein elektrotechnischer Defekt - Velbert - 1809040

3 weitere Medieninhalte

Einsatz der Drehleiter (Bild 1) / Quelle: Feuerwehr Velbert Bild-Infos Download

3 Dokumente

Mettmann (ots) - Nachdem es dort erst am Donnerstagabend des 06.09.2018, gegen 20.25 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand gekommen war (siehe dazu unsere Pressemitteilung / ots 1809033 vom 07.09.2018 - als PDF in Anlage), wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert am Sonntagabend des 09.09.2018, gegen 19.12 Uhr, erneut zum gleichen Haus an die Offerstraße in der Velberter Stadtmitte gerufen. Wie die Velberter Feuerwehr bereits mit eigenen Pressemitteilungen / ots (ebenfalls als PDF in Anlage) vom gleichen Tag zeitnah berichtete, war es in einem Abstellraum des Hauses erneut zu einem Feuer gekommen, das unter Atemschutz bekämpft werden musste.

Gegen 22.20 Uhr, etwas mehr als drei Stunden nach Alarmierung, konnte der Einsatz, an dem insgesamt rund 100 Feuerwehrkräfte aus Velbert-Mitte und Langenberg beteiligt waren, erfolgreich beendet werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Offerstraße, zum Freihalten von Rettungs- und Einsatzwegen aller Einsatzkräfte, von der Polizei im Bereich des Brandortes erneut komplett gesperrt. Nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes beschlagnahmte die Velberter Polizei den Brandort zur Spurensicherung und Bestimmung der Brandursache.

Am heutigen Montagmorgen des 10.09.2018 wurde der beschlagnahmte Brandort erneut von Experten des Kommissariats 11 in Mettmann untersucht. Dabei kamen die Ermittler wiederum zu dem Ergebnis, dass auch dieses Feuer durch einen technischen Defekt an stromführenden elektrischen Installationen verursacht wurde. Weitere Ermittlungen zu den genaueren Umständen und Verantwortlichkeiten dauern an. Der vom Feuer aktuell verursachte weitere Sachschaden summiert sich nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei auf mindestens 15.000,- Euro. Personenschaden war nicht zu beklagen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell