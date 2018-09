POL-ME: Zu viel Promille am Lenker - Langenfeld - 1809038

Symbolbild: Das polizeiliche Alkoholtestgerät zeigte mehr als 2,1 Promille (1,08 mg/l) an Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Sonntagmittag des 09.09.2018, gegen 13.00 Uhr, wurde die Langenfelder Polizei von Zeugen zu einem Fahrradunfall an der Straße Auf dem Sändchen in Immigrath gerufen. Dort war ein 75-jähriger Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt, als er dort in Richtung Theodor-Heuss-Straße fuhr und in Höhe des Hauses Nr. 26 von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer mehrere Verletzungen zu, die einen Rettungswagentransport sowie eine ambulante ärztliche Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Sachschaden am Fahrrad des Gestürzten entstand nicht.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich sehr schnell heraus, dass der 75-jährige Fahrradfahrer aus Langenfeld ganz erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille (1,08 mg/l). Deshalb leitete die Langenfelder Polizei ein Strafverfahren gegen den Fahrradfahrer ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Dem Beschuldigten wurde danach bis zur erfolgten Ausnüchterung jedes weitere Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich untersagt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell