POL-ME: Vorläufige Festnahme nach Einbruch in Wohnmobil - Wülfrath - 1805017

Mettmann (ots) - Bei einem Einbruch in ein Wohnmobil wurde am gestrigen Donnerstag, dem 03.05.2018, ein 25- jähriger Mann aus Velbert auf frischer Tat betroffen.

Gegen 12:10 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge ein aufgebrochenes Fenster an einem Wohnmobil, welches auf einem Hinterhof an der Wilhelmstraße in Wülfrath abgestellt war. Im Inneren des Fahrzeuges konnte er schließlich einen unbekannten Mann antreffen, der offensichtlich durch das kurz zuvor gewaltsam geöffnete Fenster in das Wohnmobil eingedrungen war. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 25- jährigen Tatverdächtigen aus Velbert noch im Fahrzeug vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung seiner Person konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen dieses Einsatzes konnten zudem an einem weiteren, in unmittelbarer Nähe geparkten Wohnwagen Beschädigungen an einem Fenster festgestellt werden, die ebenfalls auf einen Einbruchsversuch hindeuten.

Der 25- jährige Tatverdächtige wurde anschließend in das Polizeigewahrsam nach Velbert transportiert und der zuständigen Kriminalpolizei übergeben. Er wird sich in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell