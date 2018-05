POL-ME: Brandermittlungen nach Brand in Gaststätte eingeleitet - Haan - 1805012

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Wie die Feuerwehr Haan bereits mit eigener bebilderter Pressemitteilung / ots vom 03.05.2018, (als PDF in Anlage) ausführlich berichtete, kam es in der gleichen Nacht zu einem Brand in einer Gaststätte an der Landstraße in Haan.

Am heutigen Vormittag (Donnerstag, dem 03.05.2018) wurde der Schadensort von einem Brandexperten des Kommissariats 11 in Mettmann aufgesucht und erste Ermittlungen eingeleitet. Dabei kam der Kriminalist zu dem Ergebnis, dass das Feuer, vorbehaltlich weiterer Untersuchungen, zunächst in einem Lagerraum ausbrach, welcher unmittelbar an die Küche angrenzt. Eine komplette Begehung der Brandstelle ist derzeit leider nicht möglich, da die Löschmaßnahmen der Haaner Feuerwehr erst im Laufe des heutigen Vormittages beendet wurden und das Betreten der immer noch heißen Brandstelle mit gesundheitlichen Gefahren für die Ermittler verbunden ist. Der Zeitpunkt der weiteren Spurensuche am Brandort ist aktuell noch nicht absehbar. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalisten zur Brandursache, möglicherweise unterstützt durch einen externen Brandsachverständigen, dauern weiterhin an. Bis dahin ist der Brandort beschlagnahmt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird von den kriminalpolizeilichen Ermittlern auf ca. 750.000 Euro geschätzt.

