POL-ME: 22-Jähriger tritt gegen geparkte Autos - Monheim - 1805011

Mettmann (ots) - Am Mittwochabend des 02.05.2018, gegen 19:15 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine männliche Person, die an der Haydnstraße in Monheim massiv gegen zwei geparkte Autos trat. Die vorbildliche Zeugin informierte daraufhin umgehend die Polizei. Im Bereich der Paul-Lincke-Straße konnten die Beamten den Mann, der von der Zeugin gut beschrieben worden war, antreffen und kontrollieren. Der 22-jährige Monheimer gab die Sachbeschädigungen sofort zu und erklärte, er habe Frust abbauen müssen. Den dabei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2000,- Euro. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

