POL-HL: OH-Fehmarn-Kirchblick-Fliederstraße/ Mit dem Fahrrad gestürzt -2,26 Promille

Am heutigen Dienstagmorgen (15.06.) stürzte gegen 01:00 Uhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus Sachsen, als er in den Fliederweg einbiegen wollte. Er zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu und wurde ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Station Burg a.F. hatten zuvor einen Test gemacht. Dieser ergab als vorläufigen Wert 2,26 Promille.

