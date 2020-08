Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Lübeck (ots)

Sonntagnacht (23.08.) kam es in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines E-Scooters. Ein Atemalkoholtest bei dem E-Scooterfahrer ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Gegen 00:20 Uhr lenkte ein 29-jähriger Lübecker seinen E-Scooter durch die Innenstadt. Vor ihm fuhr ein Taxi. Der junge Mann gab an, dass der Taxifahrer zu abrupt abgebogen sei, so dass er seinen E-Scooter nicht rechtzeitig abbremsen konnte und stürzte. Bei dem Sturz wurde er nicht verletzt. Zu einer Berührung zwischen dem Taxi und dem E-Scooter kam es nicht. Jedoch roch der 29-Jährige stark nach Alkohol und ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten des 1. Polizeireviers ordneten bei dem E-Scooterfahrer eine Blutprobe an und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

