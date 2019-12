Polizeidirektion Lübeck

Falschfahrer auf der BAB1 bei Heiligenhafen - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Um die Mittagszeit wurde der Polizei am Mittwoch, 25.12.2019, ein "Geisterfahrer" auf der Autobahn bei Heiligenhafen gemeldet.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich am 1. Weihnachtstag gegen 12.25 Uhr bei der Polizei und teilten mit, dass sich ein silberner Pkw, vermutlich ein VW Golf 5 oder VW Golf 6, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Autobahn 1 befinden würde. Den Zeugen zufolge sei der Pkw vermutlich an der Anschlussstelle Heiligenhafen Ost, Richtungsfahrbahn Hamburg, in Richtung Fehmarn auf die Autobahn geführt worden. Im weiteren Verlauf ist der Pkw dann vermutlich auf den Parkplatz "Ostseeblick" gefahren, hat dort gewendet und seine Fahrt in Richtung Hamburg fortgesetzt.

Dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Scharbeutz liegt eine Beschreibung des Fahrers des silbernen Pkw vor. Demnach soll es sich um eine männliche Person mit weißem Haar, Brillenträger, circa 70 - 80 Jahre alt, mit rundlichem Gesicht gehandelt haben.

Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs" eingeleitet. Die Ermittler des PABR Scharbeutz bitten etwaige weitere Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls unter 04524 - 7077 - 0 um Hinweise zu dem bisher noch unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug.

