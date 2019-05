Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin-Riemannstraße / Gestürzter Rollerfahrer - Verursacher/Zeugen einer Kraftstoffspur gesucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Dienstagnachmittag (21.05.) stürzte ein 60-jähriger Fahrer eines roten Motorrollers im Eutiner Stadtgebiet vermutlich aufgrund einer Kraftstoffspur und zog sich diverse Prellungen und blutige Schürfwunden im Gesicht und am Oberkörper zu und musste in der Sana-Klinik behandelt werden.

Gegen 16.15 Uhr befuhr der Mann die Riemannstraße in Eutin in Richtung Fissau. In einer Linkskurve in Höhe der Einmündung Kuhbergsredder geriet der Rollerfahrer ins Rutschen. Fahrer und Roller schlitterten über die Fahrbahn und den Kantstein auf den rechtsseitigen Gehweg. Auf der bis zum Unfallzeitpunkt trockenen Fahrbahn war eine Dieselspur erkennbar, der Geruch war eindeutig wahrnehmbar. Die Kraftstoffspur führte weiter in Richtung Fissau. Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme setzte Regen ein. Der Rollerfahrer fuhr den Roller ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Hierzu muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Wer Angaben zur Herkunft der Kraftstoffspur und/oder zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04521-80 10 bei dem Polizeirevier Eutin zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell