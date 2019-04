Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: PD Lübeck / Zwei angemeldete Demonstrationen am Freitag, 12. April 2019

Lübeck (ots)

Bei den Versammlungsbehörden liegen zwei "Fridays for Future" Demonstrationsanmeldungen für den morgigen Freitag vor. Die Polizeidirektion Lübeck gibt den Hinweis, dass es zeitweise zu Verkehrsbehinderung in Burg a.F. und Lübeck kommen kann.

1. OH-Burg auf Fehmarn "Fridays for Future"-Demonstration von 11:30 bis 12:45 Uhr mit Anfangs- und Schlusskundgebungen. Marktplatz Burg a.F.(Anfangskundgebung) - Breite Straße - Sahrensdorfer Straße - Osterstraße - Niendorfer Straße - Bahnhofsplatz - dortiger Kreisverkehr - Bahnhofsstraße - Marktplatz (Abschlusskundgebung).

2. HL-Innenstadtbereich "Fridays for Future"-Demonstration mit Fahrrädern von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr mit Anfangs-, Zwischen- und Abschlusskundgebungen. Parkplatz MuK (Anfangskundgebung) - Willy-Brandt-Allee - Puppenbrücke - Kreisverkehr Lindenplatz - Puppenbrücke - Possehlstraße - Wallstraße - Kreisverkehr Mühlentor - Mühlenstraße - Königstraße - Koberg (Zwischenkundgebung) - Breite Straße - Beckergrube - An der Untertrave - Kanalstraße - Hüxterdamm - Falkenstraße - Kreisverkehr Gustav-Radbruch-Platz - Burgtorbrücke - Große Burgstraße - Koberg - Breite Straße - Beckergrube - An der Untertrave - Holstenbrücke - Willy-Brandt-Allee- Parplatz MuK (Abschlusskundgebung)

