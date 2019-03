Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt in Holstein-Schönwalde / Verkehrskontrollen

Lübeck (ots)

Wie angekündigt setzt die Polizei ihre Verkehrskontrollen fort. So kontrollierten am gestrigen Dienstag (26.03.) acht Beamte aus Neustadt und der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin in der Waschgrabenallee und anschließend in Schönwalde.

In Neustadt hatten sechs Verkehrsteilnehmer den Gurt nicht vorschriftsmäßig angelegt und fünf telefonierten mit den Handy verbotener Weise. Die Beamten fertigen eine Anzeige aufgrund unerlaubter Veränderungen am Fahrwerk und den Reifen eines Pkw.

In Schönwalde stellten die Beamten sechs Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt und eine verbotene Handynutzung fest.

Insgesamt müssen sieben Verkehrsteilnehmer fehlenden Papiere oder Ausrüstungs-gegenstände bei der Polizei vorzeigen.

