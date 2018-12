POL-HL: OH - Eutin - Charlottenviertel / Kleine Cannabisplantage in Wohnung aufgefunden

Lübeck (ots) - Am Montagmorgen (3. Dezember), gegen 05:50 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle einen Anruf einer männlichen Person, die um polizeiliche Hilfe bat. Der Anrufer war nicht in der Lage, sein Anliegen verständlich mitzuteilen. Auch nannte er seinen Namen nicht. Beamte des Polizeirevier Eutin fuhren zu der Anschrift. Aus der Wohnung hörten sie Musik und eine männliche Stimme, die um Hilfe bat. Erst nach einigen Versuchen, gelang es dem Anrufer, die Tür aufzuschließen, so dass die Wohnung betreten werden konnte. Da der 32-jährige Eutiner sich nicht auf den Beinen halten konnte und nur bedingt ansprechbar war, wurde ein Rettungswagen angefordert und die Person vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

In der Wohnung erkannten die Beamten eine kleine Cannabisplantage. In einer eigens dafür angeschafften "Aufzuchtkabine" befanden sich neun Hanfpflanzen, ein Lüftungs- und Bewässerungssystem, sowie eine Wärmelampe. Diese Gegenstände wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

