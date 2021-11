Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bleiben Sie wachsam! Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit.

Ratzeburg (ots)

25. November 2021 | Kreis Stormarn / Herzogtum-Lauenburg - 25.11.2021

Alle Erfahrungen zeigen, dass die Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit zunehmen. Immer wieder erreichen uns die Meldung von Einbrüchen in Einfamilienhäusern und Wohnungen. Die Täter nutzen die Abwesenheit und den Schutz der Dunkelheit aus, um Türen oder Fenster gewaltsam zu öffnen und Wertsachen aus den Häusern und Wohnungen zu stehlen. Neben dem finanziellen Schaden haben die Bewohner auch häufig damit zu kämpfen, dass Fremde in den ihren privaten Rückzugsraum eingedrungen sind.

Seien Sie deshalb wachsam! Achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft! Rufen Sie den Polizeinotruf 110 an, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen!

