Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei jugendliche Radfahrer beim Verkehrsunfall verletzt

Ratzeburg (ots)

11. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 10. Juni 2020 - Jersbek bei Bargteheide

Am 10. Juni 2020, gegen 19:00 Uhr kam es in der Alten Landstraße in Jersbek zu einem Verkehrsunfall zwischen einem SUV und zwei Radfahrern.

Eine 35 Jahre alte Frau aus Bargteheide wollte von dem Grundstück einer Reitanlage mit ihrem VW Tiguan in die Alte Landstraße einfahren.

Ein 16 Jahre alter Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Alten Landstraße aus Bargteheide kommend in Fahrtrichtung der Reitanlage. Hinter dem 16-Jährigen fuhr ein weiterer, 14 Jahre alter Radfahrer. Beide Radfahrer kommen aus dem Umland von Bargteheide.

Die Pkw-Fahrerin tastete sich mit ihrem SUV langsam an den Gehweg heran, um diesen und die Straße auf möglichen Fahrverkehr überblicken zu können. Der 16-Jährige bemerkte dies. Er bremste stark ab, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er prallte gegen den Pkw.

Der 14-Jährige, der sich unmittelbar hinter dem verunfallten Jugendlichen befand, bremste ebenfalls, stieß aber gegen das Fahrrad des 16-Jährigen und stürzte ebenfalls zu Boden.

Beide Jugendliche verletzten sich leicht. Das Erscheinen eines Rettungswagens war aber nicht erforderlich.

Der entstandene Sachschaden an den Fahrrädern wird auf 220 Euro geschätzt. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell