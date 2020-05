Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallzeuge gesucht

Ratzeburg (ots)

15. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 24.04.2020 - Großhansdorf

Bereits am 24.04.2020, kam es auf dem Edeka-Parkplatz in der Hansdorfer Landstraße in Großhansdorf zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat gegen 12.00 Uhr ein Mercedes Benz A-Klasse beim Einfahren in einer Parklücke einen schwarzen Mercedes Benz B-Klasse touchiert.

Die Nutzerin des schwarzes Mercedes Benz B-Klasse wurde von einem Zeugen auf den entstandenen Schaden an ihrem Fahrzeug aufmerksam gemacht, da sich der Unfallbeteiligte Fahrer unerkannt vom Unfallort entfernt hatte.

Die Polizei Großhansdorf hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet den unbekannten Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer 04102/809-143 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell