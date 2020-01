Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Pizzeria - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

13. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 13.01.2020 Wentorf bei Hamburg

Heute früh, gegen 00:30 Uhr, kam es in Wentorf bei Hamburg, zu einem Einbruch in eine Pizzeria in der Berliner Straße.

Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Haupteingangstür ein, und gelangte so in die Geschäftsräume. Er durchsuchte vergebens den Kassenbereich nach Bargeld. Bevor er die Pizzeria wieder verließ, entnahm er aus den Kühltheken im Verkaufsraum ein Getränk und ein Eis.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 20 Jahre alt - kräftige Statur - bekleidet mit einer langen Jacke mit Fellkragen

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person oder zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

