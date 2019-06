Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeugsitze ausgebaut - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

18. Juni 2019 | Kreis Stormarn - 18.06.2019 Ahrensburg

Am 18.06.2019, gegen 02:10 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Kurt-Fischer-Straße in Ahrensburg zu einem versuchten Diebstahl von Fahrzeugsitzen.

Durch Unbekannte wurde die Fensterscheibe einer Schiebetür an einem Mercedes-Benz V 250 D beschädigt, so dass das Fahrzeug geöffnet werden konnte. Der Innenraum des Fahrzeuges wurde leergeräumt.

In der unmittelbaren Umgebung konnten fünf Sitzplätze ausfindig gemacht werden, die wahrscheinlich aus diesem Mercedes stammten.

Vor Ort gab es Hinweise auf zwei Personen. Diese können wie folgt beschrieben werden:

1. Person - ca. 175 cm - komplett schwarz gekleidet 2. Person - bekleidet mit einer hellen Jeans - schwarzen Kapuzenpullover

Die Polizei bitte um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zu der Tat und den beschriebenen Personen machen? Wem sind im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge in der Kurt-Fischer-Straße aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

