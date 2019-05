Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auf frischer Tat erwischt

Ratzeburg (ots)

Ahrensburg

Am 01.05.2019, gegen 03.00 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruchalarm aus der Lagerhalle einer Elektronikfirma in der "Ewige Weide" in Ahrensburg gemeldet. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte noch in der besagten Lagerhalle drei Personen auf frischer Tat antreffen. Hierbei handelte es sich um drei Jugendliche (15 und 16 J. aus Hamburg sowie 17 J. aus Ahrensburg). Die drei hatten das Fenster eines Hallentores aufgehebelt und sind so in das Lager eingedrungen. Dort entwendeten sie zwei elektronische Kleingeräte. Diese konnten in einem mitgeführten Rucksack aufgefunden werden. Die drei Jugendlichen wurden zunächst vorläufig festgenommen und dem Polizeirevier Ahrensburg zugeführt. In ihrer Vernehmung gaben der 15 und der 17-jährige den Einbruch zu. Außerdem räumten Sie noch zwei weitere Taten ein. Hierbei handelte es sich um einen weiteren Einbruch bei der o. g. Elektronikfirma am 25.04.2019 sowie einen Diebstahl aus einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in Ahrensburg am 28.04.2019. Der 16-jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die drei Jugendlichen wurden nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung an die Erziehungsberechtigten übergeben.

