POL-RZ: Mit dem Pkw überschlagen

Ratzeburg (ots) - 06.12.2018 Bargteheide

Am 06.12.2018, gegen 19.15 Uhr, kam es in Bargteheide, in der Straße Lohe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 30-jährige Frau aus der Nähe von Bargteheide befuhr mit ihrem Renault Twingo die Lohe, aus Richtung Bahnhofstraße kommend, in Richtung Hamburger Straße. In einer Rechtskurve verlor die 30-jährige aus bislang nicht bekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Twingo und kam in einem parallel zur Straße verlaufenden Graben, auf dem Dach liegend, "zum Stehen". Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug zwar selbständig verlassen, wurde jedoch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Twingo entstand Totalschaden.

