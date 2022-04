Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Etliche Sachbeschädigungen + Stadtmauer besprüht + Scheiben eingeschlagen + Ladendieb zückt Messer + Schmierereien + E-Bike von Auto geklaut + Fahrerfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Münchhausen- Niederasphe: Etliche Sachbeschädigungen

Als "Schneise der Verwüstung" beschrieben die aufnehmenden Polizeibeamten das Bild, was sie am Sonntagmorgen unter anderem im Heckenweg und in der Violinstraße vorfanden. Fünf Anzeigen wegen Sachbeschädigungen liegen der Polizei bislang vor, die wahrscheinlich alle auf das Konto von mehreren, bislang unbekannten Jugendlichen gehen. Gegen 5.30 Uhr bemerkten Anwohner lärmende Jugendliche in der Straße. Die drei Personen rissen Holzlatten von einem Zaun ab, lösten Ventilklappen von Autoreifen, entnahmen das Glas eines Außenspiegels, zertraten einen weiteren Zaun und legten ein Zaunelement von einem Grundstück im Frankfurter Weg auf ein geparktes Auto. Nur aufgrund einer vorhandenen Eisschicht entstanden dabei vermutlich keine Lackschäden. Zudem schmissen sie eine Terrakottakugel auf die Straße und zerstörten sie damit, entwendeten zwei Metall-Deko-Kugeln und drückten eine Hecke ein. Ein Zeuge verfolgte die Jugendlichen durch den Mittelweg und den Hainbirkenweg, konnte sie aber nicht aufhalten. Bei ihnen soll es sich um drei junge Männer im geschätzten Alter von 16 bis 20 Jahren handeln. Einer von ihnen war mit etwa 180cm etwas größer als die anderen beiden etwa 165-170 großen Jugendlichen. Alle waren hellhäutig, schlank, trugen dunkle Oberteile, Jeans und weiße Turnschuhe. Der Fahrer eines weißen Golf holte einen der drei zwischenzeitlich ab. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wer hat die Personen gesehen und kann sie näher beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identität geben? Wer kann ergänzende Hinweise zum weißen Golf geben?

Kirchhain: Stadtmauer besprüht

Mit roter und schwarzer Farbe besprühten Unbekannte die Stadtmauer entlang des Fußwegs in der Straße Am Hexenturm. Zeugen stellten die aus Ziffern bestehenden Schmierereien am Mittwoch (6. April) fest. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/ 93050).

Breidenbach: Scheiben eingeschlagen

Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Hausbergweg hörten in der Nacht auf Sonntag (10. April) gegen 3 Uhr Lärm, dachten sich zunächst aber nichts weiter dabei. Später am Tag bemerkten sie am Haus zwei beschädigte Fensterscheiben. Unbekannte beschädigten vermutlich mit einem Stein jeweils die äußere Scheibe der doppelverglasten Fenster. Der Schaden beträgt etwa 1200 Euro. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Zeugenhinweise.

Marburg: Ladendieb zückt Messer

Nachdem ein Angestellter vom Sicherheitsdienst am Samstag (9. April) einen mutmaßlichen Ladendieb vom Vortag im Einkaufszentrum Marburg Mall in der Universitätsstraße wiedererkannte, sprach er diesen gegen 17.20 Uhr an. Bei der entstehenden Rangelei kassierte der 31-Jährige einen Schlag gegen den Arm und der unbekannte Mann flüchtete in Richtung des Ausgangs zur Schulstraße. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter lief hinterher, bis sich der Unbekannte am Ausgang zu ihm umdrehte, ein Messer in der Hand hielt und damit drohte. Anschließend flüchtete er durch die Schulstraße in Richtung Am Grün. Er wird als 30 bis 35 Jahre alt und 180 bis 185cm groß beschrieben. Er war dunkelhäutig, hatte eine schmale Statur, schwarze Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine grüne Weste, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneakers. Dabei hatte er einen schwarzen Rucksack mit weißem Marken-Emblem. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die beschriebene Situation beobachtet und sich bei der Polizei noch nicht als Zeuge gemeldet? Wer kann die Personenbeschreibung ergänzen oder Hinweise zur Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Marburg- Marbach/ Ockershausen: Schmierereien

Auf ein Verkehrszeichen in der Straße Oberer Rotenberg sprühten Unbekannte neongelbe Farbe und verursachten damit einen Schaden in vermutlich dreistelliger Höhe. In der Graf-von-Stauffenberg-Straße sprühten Unbekannte gelbe Farbe auf die Fahrbahn. Die Schmierereien mit thematischem Bezug zum Ukrainekrieg hinterließen die Verursacher in der Nacht von Freitag auf Samstag (9. April), zwischen 20 und 7 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf-Breidenstein: E-Bike von Auto geklaut

Ein E-Bike der Marke Conway im Wert von etwa 4000 Euro entwendeten Unbekannte von dem Heckträger eines in der Perfstraße geparkten PKW. Das darauf befestigte und angeschlossene Rad nahmen die Diebe am Sonntag (10. April) zwischen 20.15 und 21.30 Uhr an sich, indem sie das Schloss vermutlich aufsägten. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 92950) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in dem Zeitraum eine Person an einem Auto samt Heckträger hantieren sehen?

Fahrerfluchten:

Stadtallendorf: Außenspiegel touchiert

500 Euro hoch ist der Schaden an einem silberfarbenen Mercedes Vito, dessen linken Außenspiegel ein unbekannter Autofahrer am Freitag (8. April) touchierte. Zwischen 16 und 20 Uhr parkte der Vito in der Niederkleiner Straße, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Niederklein. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/ 93050) bittet um Hinweise.

Gladenbach: Schwarzen BMW beschädigt

Auf dem REWE-Parkplatz in der Kirchbergstraße kollidierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten schwarzen BMW. Zwischen 11 und 19.30 Uhr entstanden dadurch am Freitag (8. April) Schäden in Höhe von rund 3000 Euro am BMW. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/ 92950).

Weimar-Wenkbach: 1000 Euro Schaden an VW

Kratzer an der hinteren Stoßstange stellte ein Halter fest, als er am Sonntag (10. April) um 13.45 Uhr zu seinen silberfarbenen VW Golf zurückkehrte. Den hatte er am Tag zuvor um 17.30 Uhr in der Straße Am Hang geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete, die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell