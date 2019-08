Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frauen angegrapscht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach -

Freitagabend (09. August) fiel der aufgrund der Beschreibung wohl gleiche Mann zwischen 21 und 23.15 Uhr auf, weil er am Marktplatz mindestens zwei junge Frauen unsittlich berührte. Der Gesuchte ist ca. 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat eine Halbglatze und eine normale, also unauffällige Figur. Er trug schwarze Kleidung bestehend aus Jeans und T-Shirt mit Aufdruck. Einer der Vorfälle endete mit einer Auseinandersetzung, als ein Freund einer der betroffenen Frauen zur Hilfe eilte. Der Gesuchte flüchtete letztlich und entkam unerkannt. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Wer hat die Verhaltensweisen des Gesuchten noch gesehen? Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kennt den beschriebenen Mann oder kann hinwiese geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell