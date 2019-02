Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Berührung im Gegenverkehr - Außenspiegel beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Berührung im Gegenverkehr - Außenspiegel beschädigt

Lohra/Kreisstraße 48: Am Donnerstagmorgen, 14. Februar kam ein Autofahrer in einer Kurve auf der Kreisstraße 48 ein Stück weit auf die Gegenfahrbahn und berührte dort den linken Außenspiegel eines blauen Opel Astra. Der Unbekannte, der von Reimershausen in Richtung Kirchvers unterwegs war, kümmerte sich nicht weiter um den Schaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

