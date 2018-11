POL-MR: Fahrzeuge des Caritasverbandes beschädigt; Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots) - Schröck - Fahrzeuge des Caritasverbandes beschädigt

In der Nacht zum Dienstag, 27. November beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Kolpingstraße mehrere Fahrzeuge des Caritasverbandes. Die Autos waren verkratzt und beschmiert. Der Schaden an jedem der betroffenen fünf Autos liegt bei etwa 2000 Euro. Wer hat zur Tatzeit zwischen 18 und 08.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen an den Autos gesehen, kann sie beschreiben oder sogar identifizieren. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Marburg - Unfallflucht im Hof - 500 Euro Schaden an silbernem BMW

Der betroffene silberne 5´er BMW parkte zur Unfallzeit zwischen 19 Uhr am Montag und 09.20 Uhr am Dienstag, 27. November im Hof des Anwesens Chemnitzer Straße 15. In dieser Zeit fuhr ein noch unbekanntes Auto gegen die vordere linke Ecke des BMW, verursachte dort den Schaden und fuhr davon. Derzeit gibt es noch keine Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Hölzerne Parkplatzbegrenzung beschädigt

Die Polizei hofft wegen der guten Frequentierung des Parkplatzes im Innenhof des Anwesens Schwanallee 57 (u.a. Fachschule für Gemeinde- und Sozialpädagogik) auf Zeugen einer Unfallflucht, die sich vom 25 auf Montag, 26. November ereignete. Zwischen 15 und 07.45 Uhr beschädigte ein Auto wahrscheinlich bei einem Rangiermanöver eine Holzbegrenzung. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Biedenkopf - Streifschaden beim Vorbeifahren

An Kotflügel und Stoßstange hinten rechts entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro. Einen Zettel mit Namen, Anschrift und Erreichbarkeit des Verursachers oder eines Zeugen fand der Betroffene leider nicht. Sein silberner VW Golf Plus parkte zur Unfallzeit zwischen 112 Uhr am Donnerstag,15. November und 15.30 Uhr am Samstag, 17. November, ordnungsgemäß am linken Rand der Einbahnstraße vor dem Anwesen Hainstraße 45. Nach den Spuren kam es beim Vorbeifahren zu der Kollision. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

4. Biedenkopf - Heckschaden am grauen Peugeot

Keine sichtbare Fremdfarbe, keine Zeugenhinweise, keine Scherben - bislang gibt es nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz Auf dem Radeköppel keine Anhaltspunkte für die Ermittlungen. Die mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken erfolgte Kollision war von Montag auf Dienstag, 27. November, zwischen 18.40 und 09 Uhr. Die Kratzer und Dellen am Heck des grauen Peugeots mit Hamburger Kennzeichen (HH) bedeuten einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Wer hat ein Rangiermanöver beobachtet, das möglicherwiese mit dem Schaden am Peugeot zusammenhängt? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

5. Kirchhain - Grün für beide Richtungen? Polizei sucht Zeugen zur Klärung des Hergangs

Beide beteiligten Autofahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei stellte allerdings bei der Überprüfung der Ampelschaltung nach dem Unfall keine Fehlfunktion fest. Wer also hat den Unfall zwischen dem weißen Pkw und dem Mercedes Vito am Dienstag, 27. November, um 07.05 Uhr an der Kreuzung Niederrheinische Straße/Alsfelder Straße gesehen? Wer kann Angaben zur jeweiligen Ampelfarbe für die beteiligten Autos machen. Der weiße Seat Ibiza fuhr auf der Niederrheinischen Straße Richtung Langenstein, der Vitofahrer kam aus der Alsfelder Straße und beabsichtigte nach links auf die Niederrheinische Richtung Innenstadt abzubiegen. Auf der Kreuzung kollidierten beide Autos. Der Ibiza kam dabei von der Straße ab sodass der Wagen noch einen Schaden an einer Betonmauer anrichtete. Die 22-jährige Seatfahrerin erlitt schwere, nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden ist fünfstellig. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Unfallzeugen setzen sich bitte mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 in Verbindung.

6. Gladenbach - Weidezaun umgefahren

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der noch unbekannte Unfallverursacher über die Kreisstraße 73 von Gladenbach nach Dautphetal. In einer Kurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und beschädigte Teile eines Weidezaun. Nachdem der Verursacher sich auch nach 7 Tagen noch nicht um eine Schadensregulierung gekümmert hat, erstattete der Zaunbesitzer jetzt eine Anzeige und die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Der Unfall war vermutlich bereits am Dienstag, 20. November. Das Auto hat drei Holzpfosten aus Eiche umgefahren. Aufgrund von gefundenen Fahrzeugteilen könnte es sich bei dem verursachenden Auto um einen hellen BMW X5 oder X6 handeln. Das Auto müsste an der Front diverse Beschädigungen haben. Wo also steht seit dem mutmaßlichen Unfalltag ein vorne frisch unfallbeschädigter heller BMW der genannten Baureihe.

