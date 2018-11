POL-MR: Einbruch ins Kornhaus gescheitert

Marburg-Biedenkopf (ots) - Cölbe

Die Spuren am Tor zum Lager deuten auf einen Einbruch hin. Die massiven Türen, die vom Lager ins Geschäft führen, wiesen keine Schäden auf. Nach erster Durchsicht fehlt auch aus dem Lager nichts. Der versuchte Einbruch war zwischen Geschäftsschluss am Montag und der Wiedereröffnung am Dienstag, 27. November. Wer hat am Kornhaus am Ortsrand von Cölbe verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

