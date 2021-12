Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Streit um Hunde eskaliert in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 30.12.2021

Streit um Hunde eskaliert

Bad Vilbel: Zwischen zwei Hundehalterinnen entspann sich am Mittwoch (29.12.) ein Streit. In Höhe einer Baustelle in der Wiesenstraße trafen die beiden Frauchen gegen 21.50 Uhr aufeinander. Bei einem verbalen Gefecht blieb es jedoch nicht. Nachdem beide zwischenzeitlich in der Hasengasse ankamen, trat eine Frau der anderen gegen das Schienbein und ging dann davon. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nun die Frau, die mit dem grauen, gut kniehohen Hund Gassi ging. Sie wird beschrieben als 30 - 40- jährig mit rotblonden langen Haaren. Beim Vorfall sei sie mit einem grünen Parka mit fellbesetzter Kapuze bekleidet gewesen. Hinweise auf die Frau nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

