Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Neuer Termin für Fahrradcodierung 30.09.20 in Friedberg ++ Zeugen nach Raubüberfall gesucht in Karben ++

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 08.09.2020

Codierungstermin in Bad Nauheim ausgebucht - Nächster Termin 30.09.20

Bad Nauheim: Fahrradfahren erfreut sich in Zeiten von Corona größter Beliebtheit. Egal ob mit herkömmlichem Drahtesel oder einem E-Bike, mit dem Zweirad ist man an der frischen Luft unterwegs und hält automatisch den Mindestabstand ein.

Die Polizei in der Wetterau bietet zur Sicherung der Räder regelmäßig die sogenannte F.E.I.N.-Codierung an. Dabei wird das Fahrrad mit einem personalisierten Code versehen, der Rückschlüsse auf den Eigentümer zulässt. So können gestohlene Räder einfach dem Besitzer zugeordnet werden, Diebe auf frischer Tat leichter überführt und, im besten Fall, sogar von der Tat abgeschreckt werden.

Aufgrund der großen Nachfrage ist die Teilnehmerkapazität für den kommenden Termin am 16.9. in Bad Nauheim bereits überschritten. Für diesen Tag können keine weiteren Codierwünsche angenommen werden. Die beiden codierbeauftragten Polizeibeamten Bernd Büthe und Karina Kohnert haben deshalb bereits einen neuen Termin anberaumt. Am 30.09.20 werden sie, diesmal wieder in Friedberg, Fahrräder mit der beliebten Codierung versehen.

Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich unbedingt vorher telefonisch unter Tel.: 06031/601-425 an.

Zum Termin ist ein Eigentumsnachweis und ein Ausweispapier mitzubringen. Denken Sie auch an Ihren Mundschutz. Wichtig für die Codierung von E-Bikes ist der Schlüssel des Akkus, um diesen bei der Aktion herausnehmen zu können. Carbonräder sind aufgrund der Materialeigenschaften nicht für eine Codierung geeignet.

Zeugen nach Raubüberfall gesucht!

Karben: In den frühen Morgenstunden des Sonntag (06.09.) kam es in der Max-Planck-Straße in Groß-Karben zu einem Raubüberfall.

Zwei 18-Jährige wurden gegen 5.30 Uhr vor einer Spielhalle von drei Männern in ein Gespräch verwickelt. Schließlich soll es zu Drohungen und Schlägen gekommen sein. Die Angreifer drückten den jungen Mann an ein Auto und durchsuchten seine Taschen nach Beute bis ihm die Flucht gelang.

Der zweite 18-Jährige konnte nach einem Schlag auf die Brust bereits vorher flüchten.

Die Polizei in Bad Vilbel sucht in diesem Zusammenhang nach drei Männern und bittet um Hinweise auf die Täter.

Der Haupttäter soll ca. 25 - 28 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank gewesen sein. Bekleidet sei er mit dunklen Jacke und Jeans gewesen. Er soll schwarze, gelockte Haare, die am Oberkopf länger, an den Seiten sehr kurz geschnitten waren gehabt haben und ein südländischer bzw. nordafrikanischer Typ gewesen sein.

Der zweite Täter sei mit 185 cm größer und mit geschätzten 30 - 32 Jahren auch älter gewesen, habe einen leichten Bart getragen und schwarze kurze Haare mit Geheimratsecken gehabt. Er habe eine schwarze Jacke und Jeans getragen. Auch er sei Südländischer oder Nordafrikanischer Typus.

Der dritte der Männer sei ebenfalls etwa 185 cm groß und mit einem dunklen Sweatshirt, einer kurzen Hose und einer schwarz-grünen Mütze bekleidet gewesen. Er habe eine dunklere Hautfarbe gehabt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 06101/5460-0 mit der Polizei Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell