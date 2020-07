Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Große Menge Altreifen entsorgt + Wer hatte Rot? + Geländewagen kracht in geparktes Auto + Das Auto ist kein Safe! + Gartengeräte geklaut + Kellerräume in der Leichthammerstraße aufgebrochen

Friedberg (ots)

Büdingen: Große Menge Altreifen entsorgt

60 bis 80 Altreifen haben Unbekannte in der Feldgemarkung Eckartshausen nahe des Hofgutes Marienborn offenbar illegal entsorgt, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag erfuhr. Etwa 800 Meter entlang des dortigen Schotterweges stießen Fußgänger auf den aufgeschütteten Berg aus Pneus. Die Büdinger Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Hinweise bitte unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Wer hatte Rot?

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen steht bislang nicht fest, für welche der beiden beteiligten Personen die Ampel rot zeigte. So krachte es gegen 6.50 Uhr im Bereich der B521 / Frankfurter Straße. Ein 20-jähriger Frankfurter kam mit seinem schwarzen Kleinwagen aus Richtung Bergen-Enkheim. Zeitgleich war eine 42-jährige Offenbacherin mit ihrem schwarzen Kombi auf der Friedberger Landstraße unterwegs in Richtung Bad Vilbeler Innenstadt. An der Lichtzeichenanlage krachte es dann. Die Offenbacherin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Beide Autos wurden erheblich beschädigt abgeschleppt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Nidda: Geländewagen kracht in geparktes Auto

Am Samstagvormittag war ein 32-jähriger Mühlheimer gegen 11.15 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Kohden unterwegs. In Höhe der Hausnummer 13 krachte er mit seinem Ford Ranger in einen geparkten Ford Fiesta. Den Kleinwagen schleuderte es durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter aus der Parklücke heraus. Der Geländewagen selbst kippte und blieb auf der Seite liegen. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht. Wie es zum Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Büdingen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Wache (tel. 06042/96480) in Verbindung zu setzen.

Gedern: Das Auto ist kein Safe!

Das graue Golf Cabrio stand am Samstagnachmittag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem Waldparkplatz an der B 275 zwischen Gedern und Grebenhain. In diesem Zeitraum schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe des VW ein und klaute eine im Auto zurückgelassene Handtasche, u.a. mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld. Tipp der Polizei: Lassen Sie Wertsachen nicht im Auto liegen. So vermeiden Sie es, Interesse bei möglichen Straftätern zu erwecken.

Florstadt: Gartengeräte geklaut

Aus einem Geräteschuppen eines Anwesens in der Frankfurter Straße in Nieder-Mockstadt ließen Diebe Gartengeräte mitgehen, wie deren Eigentümer am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr der Polizei mitteilten. Die Täter hatten das angebrachte Schloss aufgebrochen und unter anderem zwei Rasentrimmer mitgenommen, deren Wert bei mehreren Hundert Euro liegt. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg.

Nidda: Kellerräume in der Leichthammerstraße aufgebrochen

Zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr gelangten Straftäter in die Kelleretage eines Mehrfamilienhauses. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen. Was genau sie alles mitgehen ließen, ist noch nicht klar. Hinweise erbittet die Polizei Büdingen, Tel. 06042/96480.

Ranstadt: Kennzeichendiebe am Bürgerhaus

Beide Kennzeichenschilder eines Renault Clio (FB-NE 8888) schraubten Diebe zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 8 Uhr ab und nahmen diese mit. Das Auto war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Dauernheimer Bürgerhauses abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Nidda, Tel. 06042/9648180.

