Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Fahrgastkabinenschiff fährt rote Fahrwassertonne auf dem Rhein ab

Kaub/Bacharach (ots)

Am Dienstag, den 26.03.2019 um 14:25 Uhr, befand sich ein Fahrgastkabinenschiff auf der Bundeswasserstraße Rhein auf Bergfahrt von Amsterdam nach Basel. Zwischen den Ortslagen Kaub und Bacharach überholte das Fahrgastkabinenschiff ein Tankmotorschiff. Nach Abschluß des Überholmanövers kam es beim Kurswechsel zu einem Kontakt mit der roten Fahrwassertonne am Achterschiff, in Höhe Rhein- km 543,500. Dabei verkeilte sich die Fahrwassertonne mit Bauteilen des Fahrgastkabinenschiffes und wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Die Tonne wurde bis zum Liegeplatz nach Rüdesheim mitgeschleppt. Die Manövrierfähigkeit war zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt. Der verantwortliche Schiffsführer meldete den Unfall unverzüglich der Revierzentrale Oberwesel. Es wurden keine Personen verletzt. Zudem kam es zu keinerlei Gefährdungen, sowie Behinderungen in der Schifffahrt.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim

Am Rüdesheimer Hafen 1

65385 Rüdesheim am Rhein

Tel.: 06722-4036-0



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell