Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall - Grundberührung eines Tankmotorschiffs

Hainburg am Main (ots)

Am Montag Nachmittag befuhr ein mit Diesel beladenes Tankmotorschiff (TMS)aus den Niederlanden den Main zu Berg. In Höhe Hainburg geriet das TMS beim Begegnen mit einem talfahrenden Schiff außerhalb der Fahrrinne und hatte dort eine kurzzeitige Grundberührung. Am dem Tankmotorschiff entstand kein Schaden, Ladung wurde nicht freigesetzt.

Nach der Unfallaufnahme durch eine Streife der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt wurde dem TMS die Weiterfahrt durch die zuständige Behörde gestattet.

