POL-HBPP: Einsatzmaßnahmen der WSPSt Rüdesheim anlässlich des 41. Rhein in Flammen

Rüdesheim am Rhein (ots) - Im Rahmen der Veranstaltung " Der 41. Rhein in Flammen Bingen und Rüdesheim" wurden gemeinsam mit Kräften der Wasserschutzpolizei Rheinland Pfalz Einsatzmaßnahmen auf der Bundeswasserstraße Rhein durchgeführt. Es erfolgte eine Sperrung der Rheinschifffahrt, zwischen Rheinkilometer 539 und 519,9, in der Zeit von 20.00 Uhr (Bergfahrt) bzw. 20. 30 Uhr (Talfahrt) und 00.00 Uhr (Bergfahrt) bzw. 00.15 Uhr (Talfahrt). Der Schiffskonvoi, bestehend aus circa 50 Fahrzeugen, wurde während der geschlossenen Fahrt durch Streifenboote begleitet und die Einhaltung der Bedingungen/Auflagen der schifffahrtspolizeilichen Erlaubnis überwacht. Im Anschluss an das Abschlussfeuerwerk wurde die Auflösung des Konvois überwacht und Maßnahmen der Nachaufsicht durchgeführt. Während der Veranstaltung wurde ein Notarzt durch Kräfte der WSP auf ein Fahrgastschiff übergesetzt, eine Passagierin erlitt Kreislaufprobleme. Weiterhin wurde ein Eingreiftrupp an Bord eines Schiffes übergesetzt, hier kam es zu Handgreiflichkeitenzwischen Gästen.

