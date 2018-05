POL-HBPP: Kanuunfall auf der Werra bei Wanfried

Wanfried-Völkershausen (ots) - Am 1.5.2018, gg. 15.00 Uhr kenterte ein mit 2 Personen besetzter Kanadier auf den Werra bei Wanfried-Völkershausen (Werra-km 17,5). Da beide Bootsinsassen nach der Kenterung zunächst den Kontakt zueinander verloren hatten, wurden kurzfristig umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Eine 6-köpfige Personengruppe befährt mit 3 Kanadiern (Verleihboote) die Werra von Treffurt in Richtung Wanfried. Aus noch unbekannten Gründen kentert eines der Boote nahe der Ortslage Völkershausen. Während sich ein 35-jähriger Bootsinsasse im 12 Grad kalten Wasser sofort schwimmend ans Ufer retten kann, bleibt der zweite Paddler des Unfallbootes, ein 33-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, zunächst verschwunden. Durch die Leitstelle Werra-Meißner werden daraufhin umfangreiche land- und wasserseitige Suchmaßnahmen eingeleitet. Eingesetzt sind die Feuerwehren Wanfried, Völkershausen, Schwebda, die DLRG`en Eschwege und Witzenhausen, der Rettungshubschrauber "Christoph 44" sowie Kräfte der Polizeistation Eschwege. Die vermisste zweite Person kann wenige Minuten nach Einleitung der Suche wohlbehalten in der Nähe eines flussnahen Hofgutes gefunden werden. Auch diese konnte sich letztlich aus eigener Kraft retten. Beide Bootsinsassen blieben unverletzt. Der Sucheinsatz konnte nach ca. 30 Minuten beendet werden. Da die Paddler unter erheblichem Alkoholeinfluss standen, wird jetzt gegen beide Personen wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr ermittelt.

Weitere Auskünfte erteilt die Wasserschutzpolizei Kassel, Tel.: 0561/2076944

