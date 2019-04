Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Bäckerei, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 03.04.2019, 20:00 Uhr - 04.04.2019, 06:00 Uhr

(He)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter im Kaiser-Friedrich-Ring in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Bäckerei ein und verursachten einen Sachschaden von circa 500 Euro. Demgegenüber stehen circa 15 Euro Diebesbeute. Der oder die Täter hebelten die automatische Hauptzugangstür auf und gelangten so in das Innere. Im Innern wurde dann aus einer Geldkassette der geringe Bargeldbetrag entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Imbiss, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 03.04.2019, 02:00 Uhr - 10:00 Uhr

(He)In den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem in der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel gelegenen Imbiss und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr hebelten die Täter eine Zugangstür auf und durchsuchten anschließend den Innenraum. Hierbei konnten sie circa 150 Euro Bargeld auffinden. Mit ihrer Beute flüchteten die oder der Täter in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Sporthalle besprüht, Wiesbaden, Georg-August-Straße, 27.03.2019, 12:30 Uhr - 03.04.2019, 08:00 Uhr

(He)Im Verlauf der vergangenen sieben Tage besprühten unbekannte Täter auf dem Gelände der Diltheyschule die Wand der Turnhalle und verursachten dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Schmierereien haben eine Größe von fast 40 Quadratmetern Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Abgelenkt und in Kasse gegriffen, Wiesbaden, Stiftstraße, 03.04.2019, 13:00 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es in einem Discounter in der Stiftstraße zu einem Trickdiebstahl zweier Täter, bei dem ein Angestellter abgelenkt und circa 150 Euro entwendet wurden. Gegen 13:00 Uhr bezahlten die beiden Täter einen Einkauf an der Kasse. Währenddessen lenkte ein Täter den Angestellten ab und der Zweite griff mutmaßlich in die geöffnete Kasse. Der eigentliche Griff in die Kasse konnte nicht beobachtet werden, scheint jedoch durch den, bei der Abrechnung der Kasse, festgestellten Fehlbetrag sehr wahrscheinlich. Ein Tatverdächtiger kann beschrieben werden: circa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, Vollbart, schwarze Haare, schwarze Jacke, dunkle Jeans. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt, Geisenheim, Rheinstraße, Mittwoch, 03.04.2019, 19:12 Uhr

(jn)Eine 19-jährige Frau aus Rüdesheim hat sich am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Geisenheim leicht verletzt und einen Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro verursacht. Um 19:12 Uhr befuhr die Fahranfängerin die Rheinstraße aus Richtung Uferstraße kommend, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Renault Twingo verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß die 19-Jährige mit einem Verkehrsschild zusammen und beschädigte einen Baum. Zudem erlitt sie während des Zusammenstoßes und aufgrund des ausgelösten Airbags Verletzungen, die eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zogen. Unfallursächlich dürfte ersten Ermittlungen zufolge eine den Wetterverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

