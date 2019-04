Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Kriminalpolizei

Wiesbaden (ots)

Vermisster Herr HASPELMATH aufgefunden, Wiesbaden, 02.04.2019,

(He)Der mit einer Pressemeldung der Wiesbadener Kriminalpolizei (25.03.2019, 15:43 Uhr) als vermisst gemeldete Hermann Dietrich Leander HASPELMATH wurde in der vergangenen Nacht durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Berlin am Berliner Hauptbahnhof angetroffen. Zwischenzeitlich konnte Herr Haspelmath an seine Familie übergeben werden. Die Fahndung kann somit eingestellt werden. Zu den Umständen seines Verschwindens und des Antreffens in der vergangenen Nacht liegen keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell