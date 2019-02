POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. 27-Jährige unsittlich berührt,

Wiesbaden, Adelheidstraße, 12.02.2019, gg. 20.55 Uhr

(ho)Eine 27-jährige Frau ist gestern Abend in der Adelheidstraße von einem unbekannten Mann unsittlich berührt worden. Den Angaben der Geschädigten zufolge, war sie gegen 20.55 Uhr zu Fuß in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr jemand folgt. Plötzlich trat der Täter von hinten an sie heran und fasste ihr unter ihre Winterjacke. Danach ließ er von der 27-Jährigen ab und flüchtet. Er wurde als "junger Mann", ca. 1,75 Meter groß, bekleidet mit einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose beschrieben. Weiter Angaben konnte die Geschädigte nicht machen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall wegen sexueller Belästigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Mehrere Handys gestohlen,

Wiesbaden, Kirchgasse, 13.02.2019, 00:10 Uhr

(ew)In der Nacht zum Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in ein Handygeschäft in der Kirchgasse in Wiesbaden ein und entwendeten mehrere Mobiltelefone. Um kurz nach Mitternacht wurde die Wiesbadener Polizei zu einem Einbruch in das betroffene Geschäft in der Fußgängerzone gerufen. Vor Ort bot sich den Beamten ein Bild der Verwüstung, da die Einbrecher die Verglasung des Ladens mit einem Kanaldeckel eingeworfen hatten und offensichtlich so in das Innere des Shops gelangten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume durch die Polizei, waren die Täter zuvor bereits in unbekannte Richtung geflüchtet und entwendeten hierbei mehrere Mobiltelefone, welche mit Diebstahlssicherungen befestigt waren. Ein aufmerksamer Zeuge teilte den Polizeibeamten im Nachgang mit, dass er zwei dunkel gekleidete Personen gesehen habe, welche mehrere Handys mit Sicherungen bei sich trugen und die Adolfsallee in Richtung des Wiesbadener Hauptbahnhofs entlangliefen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Scheibe des Handygeschäftes wurde nach der Tatortaufnahme durch die Berufsfeuerwehr Wiesbaden notdürftig verschlossen. Die genaue Schadenshöhe muss noch abschließend beziffert werden. Die Kriminalpolizei Wiesbaden ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Rufnummer: 0611/345-0 entgegen.

3. Erneut Trickdiebe unterwegs,

Wiesbaden, Eberleinstraße, 12.02.2019, 15:50 Uhr

(ew)Trickdiebe bestohlen einen 91-Jährigen in seiner Wohnung in der Wiesbadener Eberleinstraße, nachdem seine Hilfsbereitschaft von den Täterinnen schamlos ausgenutzt wurde. Laut Angaben des Rentners, sei er am gestrigen Dienstag gegen 15:50 Uhr von zwei weiblichen Personen angesprochen worden, als er gerade nach Hause kam. Die Täterinnen boten dem gehbehinderten Mann ihre vermeintliche Hilfe dabei an, ihn in seine Wohnung zu begleiten. Sie täuschten anschließend vor, dass eine der Frauen dringend die Toilette des älteren Mannes benutzen müsse. Der gutgläubige und hilfsbereite Wiesbadener willigte ein, wonach beide Täterinnen zusammen mit ihm in die Wohnung gingen. Während er durch eine der beiden Frauen in seiner Küche abgelenkt und in ein Gespräch verwickelt wurde, durchsuchte die zweite Frau unbemerkt seine Wohnung. Die Täterinnen entwendeten mehrere Hundert Euro, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten. Der Geschädigte konnte folgende Beschreibung der Diebinnen abgeben: Täterin 1, weiblich, Mitte 20 Jahre alt, circa 1,55 bis 1,60 m groß, normale Figur, dunkle Haare, "arabisches Erscheinungsbild". Die zweite Täterin konnte lediglich mit einer "Baskenmütze" bekleidet beschrieben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat bezüglich des Falles die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter: 0611/345-0.

4. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Herrngartenstraße, 12.02.2019, 11:10 bis 12:00 Uhr

(ew)Unbekannte Täter brachen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herrngartenstraße in Wiesbaden ein und entwendeten diversen Schmuck. Am gestrigen Dienstagmittag gelangten die Einbrecher zunächst auf unbekannte Weise in den Hausflur des oben genannten Mehrfamilienhauses und hebelten eine dortige Wohnungseingangstür auf. In der Wohnung durchwühlten die Täter dann sämtliche Zimmer nach Beute und wurden letztlich fündig. Sie entwendeten verschiedenen Schmuck der Geschädigten im Wert von mehreren Tausend Euro und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Das Einbruchskommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter folgender Rufnummer entgegen: 0611/345-0

5. Hochwertiges Fahrzeug entwendet,

Wiesbaden, Nerotal, 04.02. bis 12.02.2019

(ew)Unbekannte Täter konnten zwischen dem 04. und 12. Februar dieses Jahres ein hochwertiges Fahrzeug entwenden. Wie der Besitzer gegenüber der Polizei mitteilte hatte er seinen Pkw im oben genannten Zeitraum in der Straße "Nerotal" geparkt und den Diebstahl am gestrigen Dienstag bemerkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Benz, Model: CL 500 in der Farbe Silber. An dem Pkw war das amtliche Kennzeichen WI-EX 17 angebracht. Der Wert des Fahrzeugs dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu den Tätern nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 0611/345-0 entgegen.

6. Kupferdiebstahl auf Friedhof,

Wiesbaden, Boelckestraße, 11.02. bis 12.02.2019

(ew)Auf einem Friedhof im Wiesbadener Stadtteil Kastel kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen zu einem Diebstahl von mehreren Kupferblechen, welche als Überdachung der dort befindlichen Urnenwände angebracht waren. Die bislang unbekannten Täter montierten nach bisherigem Kenntnisstand insgesamt 5 Blechbahnen mit jeweils circa 7,50 m Länge und circa 60 cm Breite ab und entwendeten diese anschließend. Der Schaden beläuft sich gemäß ersten Schätzung auf circa 14000 Euro. Wie die Bahnen abtransportiert werden konnten und wer die Täter waren, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen des 2. Polizeireviers in Wiesbaden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder verdächtige Fahrzeuge im oben genannten Zeitraum, im Bereich des Friedhofs in der Boelckestraße gemacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter folgender Rufnummer zu melden: 0611/345-2540.

7. Fahrzeuge in Tiefgaragen aufgebrochen,

Stadtgebiet Wiesbaden, 11.02. bis 12.02.2019

(ew)Von Montag auf Dienstag kam es in mehreren Tiefgaragen im Wiesbadener Stadtgebiet zu insgesamt vier Fahrzeugaufbrüchen, bei denen verschiedene Wertgegenstände aus den Autos entwendet wurden. Gleich zwei Taten wurden der Wiesbadener Polizei in einer Tiefgarage in der Straße "Schulberg" gemeldet. Bei den beiden dort abgestellten Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe zerstört, wodurch die bislang unbekannten Täter in den Fahrgastraum gelangten und unter anderem verschiedene Elektronikartikel entwendeten. Bei einer weiteren Tat in einer Tiefgarage in der Dotzheimer Straße, konnten die Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise die Tür eines dort abgestellten Fahrzeuges öffnen und ebenfalls Elektronikartikel an sich nehmen. In der Schiersteiner Straße wurde ebenfalls ein Fahrzeug aufgebrochen, welches in einer dortigen Tiefgarage abgestellt war. Die Täter brachten auch hier eine Scheibe zum Bersten, wodurch die Fahrzeugtüren geöffnet werden konnten. Beim zuletzt genannten Fall wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Wiesbaden die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu den Tätern unter folgender Rufnummer: 0611/345-0.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Hünstetten, Wallbach, Neugasse, 12.02.2019, 15.15 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)In Wallbach wurde am Dienstag ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 15.15 Uhr und 18.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus in der Neugasse ein. Nachdem sie dann die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen die Einbrecher mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Weinflaschen und Koffer aus Keller gestohlen, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, 11.02.2019, 21.00 Uhr bis 12.02.2019, 15.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag aus dem Keller eines Wohnhauses in der Brunnenstraße einen Hartschalenkoffer und rund dreißig Flaschen Wein entwendet. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus und den Kellerabteilen, hebelten die Tür zu einem der Kellerverschläge auf und ließen anschließend das Diebesgut mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Terrassentür hält Einbrechern stand, Idstein, Fichtenweg, 30.01.2019, 21.00 Uhr bis 12.02.2019, 16.00 Uhr,

(pl)Innerhalb der letzten Wochen scheiterten Einbrecher beim Versuch, die Terrassentür einer Wohnung im Fichtenweg aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Beschädigungen an der Tür wurden am Dienstagnachmittag festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Unfall beim Abbiegen, Idstein, Heftrich, Landesstraße 3011, 12.12.2019, 18.00 Uhr,

(pl)Am frühen Dienstagabend kam es auf der L 3011 bei Heftrich zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 38-jährige Autofahrerin und ein 21-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurden. Die 38-Jährige fuhr gegen 18.00 Uhr mit ihrem Skoda von Idstein kommend die L 3273 entlang und wollte dann nach links auf die L 3011 in Richtung Hefrich einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigen 21-Jährigen, welcher mit seinem Ford auf der L 3011 in Richtung Ehlhalten unterwegs war. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

5. Unfall auf der B 275, Idstein, Bundesstraße 275, Landesstraße 3026, 12.02.2019, 16.35 Uhr,

(pl)Drei beschädigte Fahrzeuge sowie zwei verletzte Autofahrerinnen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstagnachmittag auf der B 275 im Bereich der Einmündung nach Wörsdorf ereignete. Ein 42-jähriger Autofahrer war gegen 16.35 Uhr mit seinem Opel von Taunusstein kommend auf der Bundesstraße unterwegs. Als er dann nach links auf den Zubringer zur L 3026 einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 44-jährigen Autofahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel im Bereich der Einmündung noch gegen einen an einer Haltelinie stehenden Ford einer 60-jährigen Autofahrerin geschleudert. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrerinnen verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Schwerer Verkehrsunfall auf der A66, Wiesbaden, Bundessautobahn 66, 13.02.2019, 11.35 Uhr,

(pl)Ein schwerer Auffahrunfall auf der A 66 zwischen den Abfahrten Erbenheim und Mainzer Straße hat am Mittwochvormittag zu Verkehrsbehinderungen geführt. Bei dem Unfall wurde ein 46-jähriger Transporterfahrer schwer verletzt. Der Fahrer eines Sattelzugs war gegen 11.35 Uhr auf der A 66 in Richtung Rüdesheim unterwegs, als er im Bereich der Salzbachtalbrücke verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte der nachfolgende 46-jährige Fahrer eines Mercedes Vito offensichtlich zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Transporter erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der schwerverletzte Fahrer des Mercedes Vito wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Rüdesheim bis ca. 13.15 Uhr gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr wurde über die Abfahrt Erbenheim abgeleitet.

