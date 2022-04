POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 03.04.2022

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Diebstahl von Dieselkraftstoff - Erlensee

Ein 29-Jähriger aus Osteuropa versuchte heute, gegen Mitternacht, auf einer Baustelle in der Bruchköbeler Straße in Erlensee etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einer Baumaschine zu entwenden. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens stellte auf dem Gelände einen Hanauer Transporter fest und alarmierte die Polizei. Diese konnte nicht nur den nach Diesel riechenden Mann in seinem Fahrzeug feststellen, sondern fand auch unter einem Baustellenfahrzeug mehrere mit Kraftstoff gefüllte Kanister, die zum Abtransport bereitgestellt waren. Ob dieser Diebstahl mit der Tat vom vergangenen Wochenende in Verbindung steht, bedarf weiterer Ermittlungen.

