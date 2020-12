POL-OF: Autoaufbrecher waren unterwegs * Feuer in der Ringwaldstraße * Radsätze geklaut * Karambolage auf der Autobahn 66 *

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Autoaufbrecher waren unterwegs * Feuer in der Ringwaldstraße * Radsätze geklaut * Karambolage auf der Autobahn 66 *

Bereich Offenbach

(aa) Die Pressestelle ist über die Weihnachtsfeiertage nicht besetzt. Dringende Anfragen richten Sie bitte wie gewohnt an den PvD unter der bekannten Rufnummer. Das Team der Pressestelle ist ab dem 28. Dezember wieder für Sie da. Wir wünschen den Medienvertretern und allen Leserinnen und Lesern unserer Pressemitteilungen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest.

1. Autoaufbrecher waren unterwegs - Heusenstamm

(as) Autoaufbrecher zerstörten zwischen Montagabend, 17.30 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, die hintere rechte Seitenscheibe eines schwarzen Nissan Qashqai im Wiesenbornweg in den 10er-Hausnummern. Dadurch gelangten sie in den Innenraum und durchsuchten das gesamte Fahrzeug. Von der Rücksitzbank entnahmen die Langfinger eine Tasche mit zwei Sportzwillen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kripo geht davon aus, dass die selben Täter auch für mindestens einen weiteren Autoeinbruch im "Neuer Weg" in den 20er-Hausnummern verantwortlich sind. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Hakenkreuze auf Wartehäuschen gesprüht - Zeugensuche - Dreieich/Dreieichenhain

(as) Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, wurde der Polizeistation Langen eine Sachbeschädigung am Bahnhof in Dreieichenhain in der Waldstraße gemeldet. Unbekannte hatten in silberner Farbe auf einer Fläche von insgesamt 43x15 Zentimeter zwei Hakenkreuze an die Scheibe eines Warteunterstandes gesprüht. Ein schnelles Entfernen war nicht möglich. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Feuer in der Ringwaldstraße - Kripo ermittelt - Dreieich/Götzenhain

(aa) Nach einem Brand am frühen Mittwochmorgen in der Ringwaldstraße hat die Kriminalpolizei Offenbach die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234. Gegen 4.50 Uhr brannten bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses zwei Schuppen. Das Feuer ging von dem am Haus angebauten Schuppen bereits auf das überstehende Dach über und beschädigte auch die Hausfassade. Der Schaden liegt nach erster Schätzung bei 80.000 Euro. Personen wurden wohl nicht verletzt. Der Hausbesitzer gab an, dass seine Familie durch das Bellen ihres Hundes geweckt wurde.

4. 86-Jähriger offenbar am Steuer eingeschlafen - Dietzenbach

(as) Ein 86-Jähriger befuhr Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, die Frankfurter Straße in Richtung Bundesstraße 459. In Höhe der Hausnummer 74 verlor er offensichtlich infolge von Sekundenschlaf die Kontrolle über seinen Mercedes GLA und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er mehrere geparkte Fahrzeuge. Ferner wurde ein Baum beschädigt. Der Rentner kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro. Die Polizei in Dietzenbach bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

In eigener Sache:

1. Radsätze geklaut - Hanau

(as) Unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum von Freitagmorgen, 10.30 Uhr und Montagnachmittag, 14.30 Uhr, vier eingelagerte Radsätze. Dazu knipsten sie die Verbindungen des Doppelstabmattenzauns im hinteren Bereich eines Autohauses in der Luise-Kiesselbach-Straße 17 durch und gelangten so auf das Gelände. Der Wert der Räder wird auf 17.000 Euro geschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas mitbekommen haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. 19-Jähriger wurde beim "Gassi-Gehen" geschlagen - Hanau

(as) Ein Gassi-Geher war am späten Dienstagabend, gegen 23 Uhr, mit seinem Hund in der Schanzenstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 8 von zwei unbekannten Tätern hinterrücks angegangen und geschlagen wurde. Der 19-Jährige begab sich anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Hintergründe sind noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Karambolage auf der Autobahn 66 - Langenselbold

(as) Am Dienstagmorgen kam es gegen 7.10 Uhr auf der Bundesautobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Langenselbold Ost und Gründau-Rothenbergen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Neu-Isenburg befuhr mit seinem schwarzen 3er BMW die linke Fahrspur aus Richtung Hanau kommend in Richtung Fulda. Vermutlich aufgrund einer zu hohen, nicht angepassten Geschwindigkeit kam er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. Er schleuderte in die Mittelleitplanke, wurde abgewiesen und kam etwa 40 Meter weiter quer zur Fahrbahn auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Ein 72-jähriger Rentner aus Hanau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit seinem roten Ford Transit mit dem 3er BMW, der hierdurch nach links circa 30 Meter weiter in die Mittelleitplanke gestoßen und dann wieder quer zur Fahrtrichtung auf beiden Fahrspuren liegen blieb. Der Ford kollidierte noch mit dem Lastkraftwagen eines 49-Jährigen aus Bad Nauheim, der zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Ein 70-jähriger Mann aus Schöneck überfuhr im weiteren Verlauf mit seiner Mercedes C-Klasse mehrere herumliegende Fahrzeugteile. Der VW Scirocco einer 32-jährigen Frau aus Langenselbold wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Der BMW- und der Ford-Lenker wurden leicht verletzt. Die beiden 23 und 28 Jahre alten Mitfahrer des Ford-Fahrers wurden schwer verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. E-Scooter-Fahrer erwartet Strafverfahren - Erlensee/Rückingen

(as) Ein 26-Jähriger aus Bruchköbel war Montagvormittag mit einem E-Scooter in der Langendiebacher Straße unterwegs. Eine Streife der Polizeistation Hanau stoppte ihn gegen 11.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 34, da der E-Scooter kein vorgesehenes Versicherungskennzeichen hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten weiterhin fest, dass der junge Mann zudem offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf den 26-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

5. Täter wollten Geldautomaten sprengen - Kripo bittet um Hinweise - Gelnhausen/Hailer

(aa) Drei junge schlanke Männer waren am frühen Dienstag in eine Bankfiliale in der Hindenburgallee eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter, die Sturmhauben trugen, vor, den Geldautomaten zu sprengen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie jedoch davon ab. Gegen 3.40 Uhr hatten die Täter für den Einstieg eine Scheibe zum Automatenraum eingeschlagen. Anschließend wurde der Geldautomat aufgehebelt. Zur weiteren Tatausführung kam es dann nicht und die Unbekannten verließen die Filiale ohne Beute. Das Trio war komplett schwarz und auffallend gleich bekleidet. Die Kripo Gelnhausen sucht nun Zeugen, die um die Tatzeit herum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06051 827-0 erbeten.

6. Sachbeschädigung an der Schlossmauer - Polizei bittet um Hinweise - Steinau an der Straße

(aa) Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Schlüchtern haben eine Sachbeschädigung zum Nachteil der Stadt Steinau "auf dem Tisch", zu der um Hinweise gebeten wird. Unbekannte hatten zwischen Montag, 7. Dezember und Dienstag, 8. Dezember 2020, auf dem Angestelltenparkplatz der Stadtverwaltung, hinter der Katharinenkirche, Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer ging wohl selbstständig aus und blieb zunächst unbemerkt. Allerdings entstand durch die Hitzeentwicklung ein Schaden an der Schlossmauer und am Kopfsteinpflaster. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und erbittet Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Hinweis: Ein Bild (Quelle: Stadt Steinau) ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 23.12.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

