Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 05.02.2020

Offenbach (ots)

Polizei nimmt mutmaßlichen Erpresser fest - Egelsbach

(neu) Einen 19 Jahre alten Mann hat die Polizei am vergangenen späten Freitagabend unter dem Verdacht festgenommen, eine Familie aus dem Kreis Offenbach um Bargeld erpresst zu haben.

Mitte Januar hatte die Familie erstmals einen Brief erhalten, in welchem mehrere tausend Euro Bargeld gefordert wurden. Eine Nachbarin der Familie beobachte an diesem Tag allerdings eine Person, bei der es sich womöglich um den Täter handeln könnte. Dieser war in den frühen Morgenstunden mit einem Rad vor dem Haus erschienen und warf einen Umschlag in den Briefkasten. Der Anwohnerin kam das Ganze deshalb seltsam vor, weil sich der Radler vor dem Einwerfen des Briefes eine Sturmhaube überzog und dann schnell wieder verschwand. Eine geplante erste Geldübergabe am frühen Abend scheiterte jedoch, weil der Umschlag nicht abgeholt wurde.

Ende Januar erhielt die Familie dann ein ähnliches Schreiben, in dem erneut Bargeld verlangt wurde. Der Täter drohte nun damit, dass er deren Fahrzeug zerstören würde, sollte den Forderungen nicht nachgekommen werden.

Gegen 22.30 Uhr nahmen Zivilbeamte am gleichen Tag einen 19 Jahre alten Mann vorläufig fest, als dieser das vorbereitete Geldpaket an sich nahm und damit verschwinden wollte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsuchte die Polizei in der gleichen Nacht das Zimmer des Verdächtigen, der noch bei seinen Eltern wohnt.

Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Auswertung der im Rahmen der Durchsuchung sichergestellten Gegenstände dauert an.

Aufgrund der noch andauernden Ermittlungen in dieser Sache können derzeit keine weiteren Details veröffentlicht werden.

Offenbach, 05.02.2020, Pressestelle, Rudi Neu

