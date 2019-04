Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 12.04.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Fußballspiel: Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen - Offenbach

(aa) Am Samstag findet um 14 Uhr im Sparda-Bank-Hessen-Stadion das Fußballspiel zwischen Kickers Offenbach und Waldhof Mannheim statt; die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Zwischen 11 und 19 Uhr wird die Untere Grenzstraße zwischen Bieberer Straße und Mühlheimer Straße zeitweise gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer, die nicht zum Fußballspiel wollen, werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Besuchern der Partie wird geraten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Polizei bittet die Mannheimer Fußballfans, die Autobahnabfahrt der 661 "Taunusring" zu nehmen und der Beschilderung zu den ausgewiesenen Gästeparkplätzen zu folgen.

Aktuelle Infos der Polizei rund um das Fußballspiel erhalten Interessierte über Twitter unter @polizei¬_soh.

2. Wer sah den grünen Kipplaster? - Offenbach

(av) Ein grüner Kipplaster soll am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Bieberer Straße/Rhönstraße ein anderes Auto beschädigt haben und geflüchtet sein. Gegen 13.30 Uhr stand ein 51-Jähriger mit seinem grauen VW an der Ampel vom Bieberer Berg kommend und wollte geradeaus in Richtung Innenstadt weiterfahren. Ein grüner Kipplaster, der ebenfalls aus Richtung Bieber kam, bog nach links in die Rhönstraße ab. Hierbei soll er den VW touchiert haben, sodass ein Schaden von 2.500 Euro entstand. Der Laster fuhr in Richtung Odenwaldring weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155 0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

3. Couragierter Zeuge durch Polizeipräsident belobigt - Offenbach / Langen

(hf) Polizeipräsident Roland Ullmann hat am Donnerstag einem Zeugen, der Anfang des Jahres im höchsten Maße Zivilcourage zeigte, Dank und Anerkennung ausgesprochen. Der 49-Jährige hatte am 23. Januar 2019 am Bahnhof in Langen eine Beleidigung zum Nachteil eines vermutlich orthodoxen Juden beobachtet. Entschlossen hatte er Position bezogen, dem Geschädigten geholfen und weitere Beleidigungen unterbunden. Dabei wurde er selbst durch den Täter angegriffen und erheblich verletzt. "Sie haben zum richtigen Zeitpunkt die Initiative ergriffen und Zivilcourage gezeigt, die für ein friedliches Miteinander und Zusammenleben wichtig sind. Für Ihr selbstloses Einschreiten sowie Ihre Bereitschaft, auch trotz der erlittenen Verletzungen die Ermittlungen unserer Kriminalpolizei nach besten Kräften zu unterstützen, spreche ich Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung aus. Zudem wünsche ich Ihnen gute Genesung und hoffe, dass alle Wunden - nicht nur die physischen - gänzlich heilen", mit diesen Worten verabschiedete der Behördenleiter den Zeugen und überreichte ihm auch noch ein kleines Präsent.

Hinweis: Ein Bild ist dieser Meldung beigefügt.

4. Das passiert nicht alle Tage - Autobahn 3/Rodgau-Weiskirchen

(av) Ob er dachte, die Streife sei gekommen um ihn zu holen oder ob ihn einfach nur das schlechte Gewissen plagte? - Dieses Geheimnis behielt ein Mann, der am Donnerstag eine Streife an der Tank- und Rastanlage Weiskirchen auf sich aufmerksam machte, um einen Haftbefehl zu begleichen, bis zum Schluss für sich. Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold waren auf Streife und befuhren den Rasthof in Richtung München. Plötzlich winkte ein Mann die Polizisten zu sich. Die Beamten vermuteten, dass er möglicherweise Hilfe benötigte und hielten bei ihm an. Es stellte sich heraus, dass der 33-jährige Rumäne durch die Staatsanwaltschaft München zur Festnahme ausgeschrieben war, da er eine Geldstrafe offenbar nicht bezahlt hatte. Der Reumütige begleitete die Polizisten auf die Dienststelle, wo er die noch offene Geldstrafe beglich, um sie dann als freier Mann wieder zu verlassen. Dass ein per Haftbefehl Gesuchter sich freiwillig an Polizisten wendet, geschieht wohl nicht alle Tage.

5. Radfahrerin verletzt, Unfallverursacher flüchtete - Seligenstadt

(av) Eine Radfahrerin wurde am späten Donnerstagnachmittag in der Kapellenstraße von einem Auto erfasst und verletzt; der Autofahrer flüchtete. Gegen 17.15 Uhr fuhr die 36-Jährige mit ihrem Rad die Kapellenstraße von der Jahnstraße kommend in Richtung Steinweg und wollte in den Steinweg in Richtung Abt-Peter-Straße einbiegen. Hierbei wurde sie plötzlich von einem Auto erfasst und stürzte. Das Fahrzeug fuhr davon. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sie konnte weder das Auto beschreiben, noch sagen, aus welcher Richtung es gekommen war. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155 0 mit den Unfallfluchtermittlern in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Unbekannter wirft Likörflasche gegen Auto - Hanau

(neu) Die Polizei in Hanau fahndet aktuell nach zwei unbekannten Männern, die am Donnerstagabend eine Likörflasche auf das Auto einer 22 Jahre alten Frau geworfen haben, wobei ein Sachschaden entstand. Ort des Geschehens war der Parkplatz unter der Hellentalbrücke in Klein-Auheim. Dort hielt sich die aus Hainburg stammende Frau gegen 23 Uhr mit Bekannten auf, als zwei Radfahrer vorbeikamen. Aus noch unbekannten Gründen gerieten die Radler mit der Frau und ihren Begleitern in Streit, in dessen Verlauf einer der Männer eine Jägermeisterflasche auf "ex" austrank und gegen den weißen VW Golf der 22-Jährigen warf. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Beide Radler werden auf 45 bis 50 Jahre geschätzt und sprachen aktzentfreies Deutsch. Einer war etwa 1,70 Meter groß und hatte schwarze mittellange Haare. Er trug an dem Abend eine schwarze Engelbert-Strauß-Jacke. Der zweite Mann war mit 1,90 Metern deutlich größer. Er ist blond, hat blaue Augen, ist Brillenträger und hatte einen Vollbart. Der dunkel gekleidete Mann wurde von seinem Begleiter "Stefan" gerufen. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich auf der Wache in Großauheim unter der Rufnummer 06181 95970 zu melden.

2. Nicht immer kommt Gutes von oben - Hanau

(av) In der Lamboystraße verlor ein Lastwagenfahrer am Mittwoch Ladung, die im Anschluss einen Sachschaden von 7.200 Euro verursachte. Gegen 13.50 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem LKW auf der Lamboytraße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 47a verlor er ein etwazwei Meter großes Metallteil von der Ladefläche, das auf einen am Straßenrand geparkten VW Sharan fiel und bei diesem einen wirtschaftlichen Totalschaden verursachte. Zudem wurden ein Metallpfosten und eine Einfassung für Grünpflanzen beschädigt. Der Lastwagenfahrer muss nun mit einem Bußgeldverfahren wegen des Verdachts mangelnder Ladungssicherung rechnen.

3. Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Gründau

(av) Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Fuldaer Straße/Bundesstraße 457 ereignete, wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 80-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr aus Richtung Autobahn kommend die Bundesstraße 457 und wollte auf die Fuldaer Straße in Richtung Rothenbergen abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 20-jährigen Kradfahrer, der von Rothenbergen in Richtung Lieblos fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf 3.000 Euro geschätzt wird.

4. Mofafahrer bei Unfall schwer verletzt - Wächtersbach

(av) Ein jugendlicher Mofafahrer ist am späten Donnerstagnachmittag auf der Straße "Am Sportplatz" bei einem Unfall schwer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Toyota aus Richtung der Main-Kinzig-Straße kommend und wollte nach links auf den Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden 15-jährigen Mofafahrer. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem der Jugendliche über die Motorhaube des Toyotas flog und auf der Haube des Renault eines 21-Jährigen landete, der gerade vom Parkplatz fahren wollte. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

5. Ging dem Unfall ein Rennen voraus? - Maintal

(neu) Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 8 zwischen Frankfurt und Maintal prüft die Polizei, ob zuvor möglicherweise ein verbotenes Rennen stattgefunden hat und sucht nach Zeugen. Gegen 22.15 Uhr verlor ersten Erkenntnissen zufolge der Fahrer eines lilafarbenen 3er BMW zwischen Mainkur und der Kreuzung zur Rumpenheimer Fähre die Kontrolle über seinen Wagen und prallte mit hoher Wucht in die Mittelleitplanke. Dabei wurde der komplette Motorraum eingedrückt. Ein Mercedes Vito und ein schwarzer Hyundai, die auf der Gegenseite in Richtung Frankfurt unterwegs waren, fuhren über Trümmerteile des BMW und wurden ebenfalls beschädigt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass sich der Fahrer des BWM mit Offenbacher Kennzeichen möglicherweise ein Rennen mit einem bislang unbekannten Fahrzeug "geliefert" hatte. Da der 25-jährige Dietzenbacher jegliche Angaben zum Geschehen verweigert, sucht die Polizei Maintal nun nach Zeugen, die den auffälligen Wagen vor dem Unfall möglicherweise schon auf der Hanauer Landstraße beobachtet haben. Angeblich sei der Wagen bereits dort durch seine riskante Fahrweise aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache in Dörnigheim unter der Rufnummer 06181 43020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Der Sachschaden wird auf rund 10.800 Euro beziffert.

