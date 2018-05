POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 04.05.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Wo ist der Unfallort? - Offenbach

(mm) Wo ist der Unfallort? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Ermittler des 1. Polizeireviers nach dem sie am vergangenen Sonntag von einer Audi-Besitzerin ein Unfallgeschehen mitgeteilt bekommen haben. Ein offensichtlich Bekannter der Frau hätte mit ihrem grauen A2, an dem OF-Kennzeichen mit den Ziffern 172 angebracht sind, einen Unfall gehabt. Der Unfallzeitpunkt müsste zwischen Samstag, 28. und Sonntag, 29. April gewesen sein. Die Unfallörtlichkeit wäre allerdings nicht bekannt. Die Polizei geht aufgrund des Schadenbildes an dem Pkw davon aus, dass die Unfallstelle in der Nähe der Gerberstraße Höhe der Hausnummer 19, ist. An dem Audi sind an der Fahrerseite die vordere Stoßstange, der Kotflügel, sowie der Reifen und die Felge beschädigt. Dieser Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, denen das Fahrzeug in der genannten Zeit aufgefallen ist oder wer Hinweise auf die Unfallörtlichkeit geben kann, sich beim 1. Revier (069 8098-5100) zu melden.

2. Einbrecher kamen durch das Bad - Offenbach

(av) Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Busch-Straße ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Gegen 2 Uhr hebelten sie das Fenster zum Badezimmer auf und stiegen ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen und steckten schließlich ihre Beute ein, ehe sie durch die Terrassentür flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 8098-1234 entgegen.

3. Einbruch in Erdgeschosswohnung - Offenbach

(av) Die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lübecker Straße war am Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr verschafften sie sich durch ein Fenster Zutritt, durchsuchten die Räume nach Wertvollem und sackten schließlich Bargeld und Schmuck ein. Da die Tat am helllichten Tag geschah, vermutet die Polizei, dass die Täter gesehen worden sein könnten. Sie bittet daher Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Einbruch in Bahnhofskiosk - Dreieich/Sprendlingen

(av) Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in einen Kiosk am Sprendlinger Bahnhof ein und entwendeten Geld aus Spielautomaten. Gegen 5.15 Uhr hebelten sie die Hintertür auf, nachdem sie die darin befindliche Scheibe eingeworfen hatten. Anschließend brachen sie einen Spielautomaten auf und nahmen ihre Beute an sich. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Alfa Romeo überschlägt sich bei Unfall - Bundesstraße 486/Langen

(av) Bei einem Unfall sind auf der Bundesstraße 486 am Donnerstagmorgen zwei Personen verletzt worden; ein Auto hatte sich durch den Zusammenstoß überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 50-jähriger Langener mit seinem gelben 5er-BMW gegen 11.40 Uhr auf die Bundesstraße 486 in Richtung Autobahn 661 auf. Kurz darauf soll er dann ein Wendemanöver durchgeführt haben, bei dem er vom Beschleunigungsstreifen quer über beide Fahrstreifen gefahren sein soll, um dann in Richtung Autobahn 5 zu fahren. Hierbei übersah er offenbar einen 75-Jährigen, der mit seinem schwarzen Alfa Romeo in Richtung Autobahn 5 unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der Alfa sich überschlug und im rechten Straßengraben liegen blieb. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Lenker, der bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurde, ist ersten Ermittlungen zufolge wohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach dem Unfall wurde die Straße kurzzeitig voll gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

6. Einbrecher unterwegs - Rodgau

(fb) In Rodgau / Nieder - Roden versuchten Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 22.30 Uhr und 6.20 Uhr, in mehrere Geschäfte in der Frankfurter Straße einzubrechen. Sie scheiterten bei einer Bäckerei und einem Friseurgeschäft, konnten aber in einem Schnellimbiss 400 Euro Bargeld erbeuten. Hinweise werden durch die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen genommen.

7. Autofahrer aufgefallen - Rodgau

(fb) Einem Zeugen fiel am Freitagmorgen, gegen 0.20 Uhr, in Rodgau - Dudenhofen ein grauer C-Klasse Mercedes auf, der auf der Nieuwporter Straße in Richtung Nieder-Roden fuhr. Der Fahrer fuhr in Schlangenlinien die Hauptstraße entlang und geriet teilweise in den Gegenverkehr, weshalb der Zeuge die Polizei verständigte. Durch eine Polizeistreife wurde das Fahrzeug am Ortsausgang Nieder-Roden angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer vermutlich unter Medikamenteneinfluss stand, er vermutlich keinen Führerschein hat und zudem noch mittels Haftbefehl gesucht wurde. Zeugen, welche die Schlangenlinien ebenfalls mitbekommen haben, bittet die Polizei Dietzenbach sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

8. Trickbetrüger rufen an - Dietzenbach

(fb) Am Donnerstag kam es zu einer Vielzahl von Anrufen von Trickbetrügern in Dietzenbach. Die Ganoven suchten sich gezielt Rufnummern von älteren Menschen und "warnten" sie vor in der Nähe festgenommenen Einbrechern. Diese hätten auf einem Zettel die Namen der Angerufenen, mit dem Vermerk auf Wertsachen gehabt. Im folgenden Gespräch versuchte der Betrüger dann an Informationen über vorhandene Wertsachen, Bargeld und die Kontoverbindung zu kommen. Die Angerufenen handelten aber vorbildlich und gingen auf kein Gespräch ein.

9. Unfallverursacher fuhr einfach weiter - Rödermark/Ober-Roden

(av) Nach ersten Erkenntnissen dürfte es ein blaues Fahrzeug gewesen sein, das am Donnerstagabend in der Seligenstädter Straße einen Unfall verursachte und dann einfach weiter fuhr. Um kurz nach 20 Uhr hörte der Besitzer eines VW-Golfs, den er mitsamt Anhänger vor seinem Haus in Höhe der 40er-Hausnummern abgestellt hatte, ein Geräusch von der Straße. Als er nachsah musste er feststellen, dass sowohl sein silberner VW, als auch der Anhänger offenbar von einem vorbeifahrenden Auto touchiert und beschädigt worden war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro; der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das blaue Fahrzeug nimmt die Polizei Dietzenbach unter 06074 837-0 entgegen.

10. Einbruch in ein Hotel - Rödermark

(mm) Drei Täter sind am Donnerstag, kurz vor 4 Uhr, in ein Hotel in der Messenhäuser Straße eingebrochen. Sie öffneten mittels eines unbekannten Gegenstandes eine Eingangstür und brachen anschließend eine Bürotür auf. Sie durchsuchten diesen Raum und stahlen eine Luftdruckpistole. Anschließend verschwand das Trio wieder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler werten nun die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera aus und nehmen weitere sachdienliche Hinweise auf der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Tresor aufgebrochen - Hanau

(mm) Einen Tresor haben Einbrecher zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 9.30 Uhr, in einer ehemaligen Fabrikhalle, die nun als Freizeiteinrichtung genutzt wird, in der Willy-Brandt-Straße aufgebrochen. Die Täter waren auf bisher unbekannte Art und Weise in das Gebäude gelangt und durchsuchten dort mehrere Räume. Aus einem vorgefundenen Tresor stahlen die Täter das darin befindliche Geld. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. In die Sankt Jakobskirche eingebrochen - Hanau

(mm) Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag in die Jakobuskirche in Großauheim, Alte Langgasse, ein und stahlen aus einem Tresor die darin aufbewahrte Kollekte. Die Einbrecher hatten zuvor eine Tür zur Kirche aufgebrochen und anschließend versucht, einen Opferstock in der Basilika aus der Verankerung zu reißen. In der Sakristei entdeckten die Täter schließlich den Stahlschrank. Sie öffneten den Tresor und stahlen das darin befindliche Geld sowie ein Schlüssel für das Tabernakel. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei (06181 100-123) oder auf der Polizeiwache in Großauheim (06181 9597-0).

3. Rasenmäher und Motorsense weg - Gründau

(mm) Einen Benzinrasenmäher der Marke "Viking" und eine Benzinmotorsense des Herstellers "Stihl" stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einer Lagerhalle in der Rötestraße in Lieblos. Die Täter brachen die beiden Tore zur der Halle auf und schnappten sich die beiden Gartengeräte. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher für den Abtransport ein Fahrzeug nutzten und bitten daher Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Polizeiwache im Herzbachweg (06051 827-0) zu melden.

4. Geparktes Auto beschädigt - Freigericht

(fb) Bereits am Montag wurde in der Straße Wehrweide in Somborn auf einem Parkplatz eines Supermarktes ein geparkter VW Golf beschädigt. Während er dort um 17.45 Uhr, für etwa 10 Minuten, abgestellt war, beschädigte ein Fremder die linke Fahrzeugseite des Golfs. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich auf der Polizeiwache in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 04.05.2018, Pressestelle, Michael Malkmus

