POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 03.05.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Trickdieb beklaute Senior - Offenbach

(mm) Ein etwa 1,60 bis 1,65 Meter großer Mann mit kurzen schwarzen Haaren im Alter von zirka 50 Jahren beklaute am Mittwochnachmittag einen betagten Rentner vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses am Anfang der Bergstraße. Der Gauner verwickelte den Senior gegen 15 Uhr in ein Gespräch und bot ihm seine Hilfe an. Er nahm dabei kurzzeitig den Stoffbeutel des Rentners entgegen und nutzte dabei die Gelegenheit, die Geldbörse samt Inhalt aus der Tasche zu stehlen. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als der Trickdieb über alle Berge war. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Bauarbeiter bestohlen - Offenbach

(mm) Während vier Bauarbeiter am Mittwochmittag ihrer Arbeit am Kaiserleikreisel nachgingen, nutzte ein Gauner die Gelegenheit, um die Wertsachen der Männer aus einem Baustellencontainer zu klauen. Der Dieb schnappte sich unter anderem Geld, ein Handy, einen Schlüssel sowie ein Tablet. Die Bestohlenen sahen den Täter noch in Richtung Offenbach-Stadtmitte flüchten. Die Bauarbeiter beschreiben ihn als einen etwa 1,80 großen schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem Vollbart. Er trug eine auffallend blau-orangefarbene Trainingsjacke mit weißen Streifen, eine dunkle Hose sowie weiße Turnschuhe. Weitere Hinweise nimmt das 1. Revier unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Handy und Geldbörse geraubt - Offenbach

(fb) In der Innenstadt wurde am Dienstag, gegen 18 Uhr, ein 43-jähriger Offenbacher im Kleinen Biergrund überfallen. Mehrere Männer schlugen auf ihn ein, so dass er zu Boden fiel. Dann entwendeten sie sein Handy und seine Geldbörse. Die Männer seien zwischen 18 und 20 Jahren alt und einer habe rumänisch gesprochen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Streitigkeiten in der Geleitsstraße - Offenbach

(fb) In der Geleitsstraße (Höhe Aliceplatz) kam es am Mittwoch, gegen 20 Uhr, zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen, die in eine Schlägerei ausartete, wobei ein Mann leicht verletzt wurde. Der Polizei gelang es zwei der mutmaßlichen Schläger in der Kaiserstraße festzunehmen, nachdem sie in einem Auto weggefahren waren. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder von der Polizeiwache entlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Einbruch in Supermarkt - Langen

(fb) Einbrecher hatten es am Donnerstagmorgen, gegen 1 Uhr, auf die Zigaretten eines Supermarktes in der Pittlerstraße abgesehen. Sie sägten zunächst die Tür eines Seiteneingangs auf und brachen im Anschluss in die Zigarettenauslage im Markt ein. Da die Einbrecher vermutlich gestört wurden, ließen sie ihre Beute zurück und konnten entkommen. Einer der Langfinger war 1,80 Meter groß, trug eine dunkle Jacke und eine schwarze Jogginghose. Hinweise erhofft sich die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Einbruch in Getränkemarkt - Rodgau

(mm) Zigaretten und Geld haben Einbrecher am frühen Mittwochmorgen in einem Getränkemarkt in der Elbinger Straße in Jügesheim gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen sollen es zwei Täter gewesen sein, die eine Glasscheibe am Haupteingang einschlugen, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Aus dem Kassenbereich sackten sie das vorgefundene Geld sowie die Zigaretten ein. Danach verschwanden die Einbrecher wieder. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Fahrrad-Codieraktion in Lämmerspiel - Mühlheim-Lämmerspiel

(jj) Informationen in Bezug auf die Sicherung des oftmals teuren Fahrrades gegen Diebstahl erhalten interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger am kommenden Samstag von der Polizei. Den Rahmen für diese Info-Veranstaltung bildet eine Codieraktion für Fahrräder, die der ADFC-Ortsverband Mühlheim von 9.30 bis 13 Uhr im Fahrradladen Lämmerspiel, Obertshäuser Straße 7, durchführt. Die individuellen Codes, die auf dem Fahrradrahmen angebracht werden, können der Polizei im Fall eines Diebstahls Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer des Gefährts geben. Während der Codieraktion ist die Polizeistation Mühlheim ebenfalls vor Ort vertreten. Polizeioberkommissar Dirk Schlosser wird für Beratungsgespräche in Sachen "Fahrraddiebstahl und Sicherungsmöglichkeiten" zur Verfügung stehen und Info-Material in Form von Flyern, Aufklebern und Fahrradpässen bereithalten.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hat den Passat beschädigt? - Hanau

(mm) Ein auf dem Seitenstreifen abgestellter VW-Passat ist am Mittwoch, zwischen 9.30 und 20.15 Uhr, auf der Straße "Vor der Kinzigbrücke" in Höhe der Hausnummer 2 angefahren und an der hinteren linken Stoßstange beschädigt worden. Der hierfür verantwortliche Fahrer, der einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließ, machte sich allerdings davon und wird nun von der Polizei gesucht. Zeugen melden sich bitte auf der Wache am Freiheitsplatz (06181 100-611).

2. Zwei Tatverdächtige nach Einbruchsversuch festgenommen - Erlensee

(av) Es ist kein Geheimnis, dass Polizeihunde darauf trainiert sind, ihre zweibeinigen Kollegen zu verteidigen. Insofern dürfte die Idee, die ein mutmaßlicher Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag hatte, nämlich auf einen Diensthundeführer loszugehen, nicht zu dessen klügsten gehört haben. Denn der Hund reagierte, wie er es gelernt hat: er verteidigte "seinen" Polizisten¬ und nahm den Tatverdächtigen, der zuvor versucht haben soll mit einem weiteren Mann in eine Kindertagesstätte in der Straße "An der Gende" einzubrechen, fest. Gegen 1.20 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, er habe gerade zwei Personen in der Nähe der Kita gesehen, die offenbar eine Werkzeugkiste trugen und ihm verdächtig vorkämen. Als die Polizei vor Ort eintraf, rannten die beiden Personen zunächst in Richtung Kinzig davon. Eine der beiden Personen, ein 30-Jähriger Mann, flüchtete sich in ein Gebüsch nahe des Ufers und wurde kurz darauf von den Beamten festgenommen. Die zweite Person war offenbar durch die Kinzig geschwommen und zunächst nicht mehr zu sehen. Wenig später stellte eine Streife mit Diensthund jedoch nasse Fußabdrücke im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Leipziger Straße fest und folgte diesen bis auf ein Gelände in der Beethovenstraße. Wenig später schlug der Diensthund an und führte die Beamten zu einem Raum, in dem sich ein Mann offenbar versteckte. Als dieser die Polizisten bemerkte, ging er auf einen der Beamten los, wurde jedoch kurz darauf durch dessen vierbeinigen Kollegen von seinem weiteren Vorhaben abgehalten und anschließend festgenommen. Die Polizei stellte anschließend fest, dass offenbar kurz zuvor versucht worden war, in die Kita einzubrechen. Sie prüft nun, ob die beiden Personen für den Einbruchsversuch verantwortlich sind. Die Ermittlungen dauern an.

3. An der Eingangstür gehebelt - Freigericht

(mm) An der Eingangstür zu einem Büro eines Altenwohnheimes in Somborn haben Unbekannte in der Nacht zum 2. Mai gehebelt. Zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, hatten die Täter versucht die Tür aufzubrechen. Um offensichtlich nicht gesehen zu werden, durchtrennten sie auch das Stromkabel von einem Lichtstrahler. Ohne in dem Gebäude allerdings gewesen zu sein, verschwanden die Täter wieder. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen (06051 627-0).

Offenbach, 03.05.2018, Pressestelle, Michael Malkmus

