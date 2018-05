POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, dem 30.04.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Markenjacke gefordert - Offenbach

(mm) Die Kriminalpolizei bittet Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Samstag, gegen 20.30 Uhr, am Marktplatz im Bereich eines Fast-Food-Restaurants ereignete, sich auf der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. Aus einer Personengruppe heraus hatte am Samstagabend ein etwa 16 Jahre alter, 1,70 Meter großer Täter einen Jugendlichen aufgefordert, ihm seine Markenjacke auszuhändigen. Als der Heusenstammer der Aufforderung nicht nachkam, wurde er von dem jungen Mann ins Gesicht geschlagen. Als ein ebenfalls Unbekannter aus der Personengruppe einschritt, soll der Schläger von seiner Forderung abgelassen. Der schlanke Täter hatte zirka 5 Zentimeter lange nach hinten gekämmte Haare und war mit einem dunkelgrünen Pullover mit Aufschrift und hellen Jeans bekleidet.

2. Bewohnerin bemerkte Einbrecher - Offenbach

(mm) Die Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus am Anfang des Ernst-Griesheimer-Platzes hat am Samstag, kurz vor 23 Uhr, zwei Männer überrascht, die offensichtlich versuchten, eine Balkontür aufzubrechen. Die dunkel gekleideten Kerle seien, nach dem sie ertappt wurden, in Richtung Valentin-Unkelbach-Weg geflüchtet. Aufgrund der sofortigen Alarmierung der Polizei nahmen die Beamten in unmittelbarer Nähe zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 17- und der 19-Jährige aus Offenbach wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

3. Einbruch in Sporthalle - Offenbach

(mm) In eine Sporthalle am Mainzer Ring in Bürgel sind am frühen Sonntagmorgen Unbekannte eingebrochen. Sie stahlen einen Schlüssel und eine schwarze Armbanduhr. Die Einbrecher hatten zwischen 3 und 4 Uhr eine Seitentür der Halle aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. In der Sporthalle hebelten sie dann noch weitere Türen und Schränke auf und richteten dabei einen größeren Schaden an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nach ersten Erkenntnissen sagen, dass ein Täter 1,70 bis 1,80 groß, schlank und sportlich ist. Weiterhin soll er eine Jeans, eine Kapuzenjacke, ein Basecap sowie ein Halstuch getragen haben. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Hörgerät geklaut - Offenbach

(mm) Am Sonntag, gegen 8 Uhr, ist ein etwa 1,75 bis 1,90 großer, 20 bis 25 Jahre alter Ganove in ein Einfamilienhaus im Siegfried-Guggenheim-Weg eingebrochen. Der Einbrecher war über ein Kellerfenster in das Haus gelangt, indem er ein Metallgitter vor dem Fenster verbog und die dahinter liegende Scheibe einschlug. Vom Keller aus durchsuchte der Täter schließlich das ganze Domizil. Nach ersten Erkenntnissen fehlt außer einem Hörgerät nichts. Als der Einbrecher das Haus durch ein Fenster im Obergeschoss mit einem Sprung auf das angrenzende Garagendach verließ, wurde er von einer Zeugin beobachtet. Sie beschreibt den Mann als sportlich und schlank, der eine Undercut-Frisur hatte. Weitere Hinweise bitte an die Kriminalpolizei (069 8098-1234).

5. Einbrecher schlagen Autoscheibe ein - Offenbach

(av) Unbekannte verdingten sich in der Nacht zum Sonntag sowohl als Einbrecher als auch als Fahrraddiebe und Autoaufbrecher, als sie ein Grundstück im Eichwaldweg heimsuchten. Zwischen 19 und 8.15 Uhr hebelten sie die Gartentür des Hauses auf, vermutlich um sich anschließend Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Als jedoch ein Hund anschlug, verließen sie das Grundstück wieder, allerdings nahmen sie ein Fahrrad mit. Außerdem schlugen sie die hintere linke Scheibe des Familienautos ein und klappten den Rücksitz nach vorne, jedoch ohne weitere Beute zu machen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter 069 8098-1234 dankend entgegen.

ST/0483794/2018

6. Dreijährige auf Rücksitz leicht verletzt - Neu-Isenburg

(neu) Mit Prellungen am Kopf musste ein drei Jahre altes Mädchen am Freitagabend in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem ihre Mutter wegen eines rüpelhaften Rentners auf dem Rad eine Vollbremsung machen musste. Gegen 18.10 Uhr war die Mutter mit ihrem VW Polo in der Friedensallee unterwegs, als ihr in Höhe der Waldstraße der ältere Radler plötzlich die Vorfahrt nahm und sie deswegen eine Vollbremsung machen musste. Dabei rutschte die Dreijährige durch die Sicherheitsgurte ihres Kindersitzes hindurch und prallte mit dem Kopf gegen die Rückenlehne. Gegen den Radler, von dem bislang keine Beschreibung vorliegt, ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts der Unfallflucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 06183 911550 entgegen genommen.

VU/0478675/2018

7. Schwere Kopfverletzungen nach Sturz gegen Bordsteinkante - Dietzenbach

(neu) Mit erheblichen Kopfverletzungen ist am Sonntagabend ein 57 Jahre alter Rollerfahrer in eine Klinik eingeliefert worden, nachdem er gegen 22.50 Uhr in der Offenbacher Straße, Höhe Hausnummer 5, die Kontrolle über sein Zweirad verloren hatte und gegen den Bordstein gestürzt war. Als Ursache vermutet die Polizei, dass er bei dem Unfall erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Zeugen gaben gegenüber den Ordnungshütern an, dass der Dietzenbacher zuvor in Schlangenlinien gefahren sein soll. Mittels einer abgegebenen Blutprobe soll nun herausgefunden werden, ob der Mann tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Sachschaden an dem Roller wird auf rund 500 Euro geschätzt.

VU/0485537/2018

8. 5-Jährige rennt direkt vor ein Auto - Dreieich

(neu) Mit Verdacht auf Prellungen musste am Freitagnachmittag ein sechsjähriges Mädchen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie zuvor in der Hainer Chaussee direkt auf die Straße vor ein Auto gelaufen sein soll. Gegen 16.40 Uhr war die Kleine in Begleitung ihrer Eltern unterwegs, als auf der anderen Straßenseite weitere Kinder liefen, die offensichtlich zu einem Geburtstag gehörten. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei lief die 5-Jährige dann einfach auf die Straße, wo sie von einem Honda erfasst wurde, an dessen Steuer ein 27 Jahre alter Mann aus Langen saß. An dem Wagen entstand kein Schaden.

VU/0481676/2018

Bereich Main-Kinzig

1. Polizei sucht weitere Zeugen - Großkrotzenburg

(jj) Noch nicht ganz klar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zweier Personen am frühen Sonntagmorgen um 6 Uhr in der Lindenstraße. Anwohner informierten die Polizei, dass es auf der Straße einen Tumult zwischen zwei Männern gäbe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe ein 38-jähriger Großkrotzenburger versucht, einem 34-jährigen Erlenseer seine Wertsachen zu entwenden, dieser habe sich zur Wehr gesetzt. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Räuber mit zur Dienststelle. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen entlassen. Beide Männer sollen unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Wer Hinweise auf den Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der 06181 100-123.

ST/0483413/2018

2. Unvermittelt auf die mittlere Spur gezogen - Maintal

(neu) Einen Gesamtschaden von rund 20.500 Euro bilanzierte die Autobahnpolizei bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Autobahn 66 bei Maintal-Bischofsheim, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ganz besonders dreist bewerten die Beamten das Verhalten des Verursachers, der nach dem Crash kurz ausstieg und dann einfach weiterfuhr, ohne sich um die Folgen seines Tuns zu kümmern. Gegen 15.45 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem älteren C-Klasse-Mercedes in Richtung Hanau auf die Autobahn auf und zog direkt auf die mittlere Spur, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 76 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguan musste deswegen nach links ausweichen und prallte dort mit einem weiteren VW zusammen, an dessen Steuer ein 52 Jahre alter Mann aus Dörnigheim saß. Dieser Wagen wurde nach links gegen die Mittelleitplanke gedrückt, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Nach dem Unfall hielten alle drei Fahrer auf der Standspur an. Nachdem der augenscheinlich jüngere Fahrer des Mercedes feststellte, dass sein Wagen nicht beschädigt war, stieg er wieder ein und ließ die beiden anderen verdutzt zurück. Bekannt ist nur, dass auf dem Beifahrersitz des Fluchtwagens eine schlanke Frau mit Kopftuch saß. Hinweise zu dem flüchtigen Mercedesfahrer nimmt die Unfallfluchtgruppe in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911550 entgegen.

VU/0481756/2018

3. Einbruch in Tierarztpraxis - Gelnhausen/Roth

(av) In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in eine Tierarztpraxis in der Straße "Am Spitalacker" ein und stahlen Bargeld. Zwischen 19.15 und 7 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, gelangten so in die Räume und hebelten dort weitere Türen auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke und nahmen schließlich ihre Beute an sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gelnhausen unter 06051 827-0 entgegen.

ST/0483568/2018

4. Sittenstrolch mit blauen Haaren - Wächtersbach

(av) Blaue Haare mag der ein oder andere als anstößig empfinden - diese waren am Sonntagabend jedoch nicht der Grund, weswegen drei junge Leute die Polizei informierten; vielmehr das Verhalten des etwa 30 bis 40-Jährigen veranlasste sie dazu. Gegen 21 Uhr waren zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen gemeinsam mit einem 19-Jährigen auf einem Feldweg entlang der Bahngleise spazieren. Sie kamen dabei an einem verlebt aussehenden Mann mit einem auffälligen blauen, kurzen Irokesenschnitt vorbei, der eine blau-weiße kurze Hose und ein weißes T-Shirt trug. Als sie etwa 100 Meter weiter durch eine Unterführung gingen, fiel ihnen der gleiche Mann erneut auf - nur dass er diesmal unbekleidet war. Als sie sich daraufhin auf den Rückweg begaben, kam der unbekleidete Mann noch einige Male hinter einem Pfeiler hervor und präsentierte sich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Blauhaarigen geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 in Gelnhausen zu melden.

ST/0485242/2018

5. Fahrzeugbrand in der Lindenallee - Bad Orb

(av) Am frühen Sonntagmorgen brannte ein in der Lindenallee auf einem Parkplatz abgestellter Audi. Warum der Q5 gegen 2.30 Uhr in Brand geriet, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

ST/0483149/2018

6. Unbewohntes Gebäude brannte - Schlüchtern

(av) Ein unbewohntes Gebäude in der Eisenbahnstraße brannte am Samstagabend. Wieso das Haus gegen 21 Uhr anfing zu brennen, ist bisher nicht bekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise, die unter 06661 96100 abgegeben werden können.

ST/0482663/2018

7. Kontrollen zur Sensibilisierung der Motorradfahrer - Steinau a.d. Straße

(jj) Am Sonntag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen am Unfallschwerpunkt der Landstraße 3196 zwischen dem Bellingser Kreuz und Marjoß durch. Hauptaugenmerk lag hierbei auf den Motorradfahrern. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es in diesem Bereich erst wenige Tage zuvor zu dem tödlichen Verkehrsunfall eines Motorradfahrers. Neben zahlreich eingesetzten Polizisten, war auch ein Fahrzeug-Sachverständiger vor Ort, welcher den Zustand der Krafträder beurteilte. Die Polizei stellte einige Geschwindigkeitsverstöße fest, wobei der Spitzenreiter mit 99 km/h bei erlaubten 60 km/h unterwegs war. Ebenso konnten Mängel an den Motorrädern festgestellt werden, bei drei Fahrzeugen erlosch vorerst die Betriebserlaubnis.

8. Einbrecher zerlegen Klavier - Flörsbachtal

(av) Als Unbekannte am Wochenende in ein Wohnhaus in der Lohrer Straße einbrachen, stahlen sie nicht nur Bargeld, Schmuck und Elektronikartikel; zusätzlich verursachten sie durch ihr rabiates Vorgehen noch einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr beschädigten sie die Scheibe einer Balkontür im ersten Stock, durch welche sie dann in die Wohnung gelangten. Sie durchwühlten intensiv alle Räume und zerlegten dabei sogar teilweise ein Klavier. Mit ihrer Beute verschwanden sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kripo zu melden.

ST/0484198/2018

Offenbach, 30.04.2018, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell