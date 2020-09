Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Zigarettenautomatendiebstahl

Gießen (ots)

Rabenau: Zigarettenautomat von Hauswand gerissen

Unbekannte rissen zwischen Montagabend und Mittwoch einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der Kirchstraße in Odenhausen/Lumda ab und entwendeten diesen. In einem Waldstück zwischen Rabenau-Geilshausen und Grünberg wurde er wieder aufgefunden. Aus dem Automaten fehlen Zigaretten und Bargeld. Bei der brachialen Vorgehensweise müssen die Unbekannten erheblichen Lärm verursacht haben. Die Polizei geht davon aus, dass für den Transport ein Fahrzeug genutzt wurde.

Die Polizei Grünberg bitte um Mithilfe:

Wem sind in dem Zeitraum rund um die Kirchstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg, Tel. 06401-91430.

